Putin uyardı... Türkiye’ye giden doğalgaz boru hatları hedefte

Putin uyardı... Türkiye’ye giden doğalgaz boru hatları hedefte
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 07:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da gerçekleştirilen Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısında yaptığı konuşmada, “Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz’in altından Türkiye’ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor” dedi.

 Putin, Ukrayna savaşının 4. yıldönümünde yaptığı konuşma sırasında, Ukrayna tarafının Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz sağlayan “Türk Akımı” ile “Mavi Akımın” boru hatlarının hedef listesine alındığını duyurdu.

Putin, “Elimizdeki istihbarata göre, Karadeniz’deki enerji alt yapımız Ukrayna tarafından hedef yapılmış durumda. Türk Akımı ve Mavi Akım olarak bilinen doğalgaz boru hatlarını patlatmak istiyorlar. Planlanan boru hatları provokasyonu barış müzakerelerini baltalama amacı taşıyor. Masada çözümden yana olmayan güçler Rusya’ya mutlaka stratejik yenilgiye uğratma fikrinden vazgeçmiyorlar” dedi.

