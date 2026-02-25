Putin uyardı... Türkiye’ye giden doğalgaz boru hatları hedefte

Haberin Devamı

Putin, Ukrayna savaşının 4. yıldönümünde yaptığı konuşma sırasında, Ukrayna tarafının Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz sağlayan “Türk Akımı” ile “Mavi Akımın” boru hatlarının hedef listesine alındığını duyurdu.

Putin, “Elimizdeki istihbarata göre, Karadeniz’deki enerji alt yapımız Ukrayna tarafından hedef yapılmış durumda. Türk Akımı ve Mavi Akım olarak bilinen doğalgaz boru hatlarını patlatmak istiyorlar. Planlanan boru hatları provokasyonu barış müzakerelerini baltalama amacı taşıyor. Masada çözümden yana olmayan güçler Rusya’ya mutlaka stratejik yenilgiye uğratma fikrinden vazgeçmiyorlar” dedi.