Putin uyardı: Hata yapmış olursunuz

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Helsinki’den yapılan açıklamada, “Finlandiya Cumhurbaşkanı, Rusya lideri Putin’e doğrudan ülkesinin NATO üyelik kararı aldığını söyledi. Bu adımın Rusya’ya düşman olunacağı anlamına gelmediğini Putin’e ileten Niinistö, ‘2012 yılındaki ilk buluşmamızda söylemiştim: Bağımsız ve egemen devletler güvenlikleri için kiminle anlaşma yapacaklarını kendileri belirler’ dedi” ifadeleri kullanıldı. Kremlin Sarayı da, Putin’in NATO adımının “hata” olacağını Finlandiyalı mevkidaşına ilettiğini aktardı. İki liderin telefon görüşmesi öncesi Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise “Finlandiya ve İsveç’in atacağı bu adım elbette Rusya’nın önlem almasını gerektirecek. Durumu değerlendirerek gereken yanıtı vereceğiz” denildi.