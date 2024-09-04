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Putin Ulanbator’a niye gitti: Moğol çadırında jeopolitik satranç

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#Ukrayna#Putin#Ulanbator
Putin Ulanbator’a niye gitti: Moğol çadırında jeopolitik satranç
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 07:00

Ukrayna savaşı yüzünden Batı ile köprüleri yakan Rusya lideri Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkındaki tutuklama kararına rağmen ilk kez bu mahkemeye üye bir ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

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Tutuklama çağrılarına rağmen Moğol Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, Putin’i kırmızı halı ve şeref kıtasıyla karşıladı. İki lider, görkemli başkanlık sarayının içine kurulan Moğol çadırına girerek resmi görüşmelere başladı. Rus Kommersant gazetesine göre Putin ziyaretle dünyadan izole edilmediğini göstermek isterken Rus doğalgazı için de pazar arıyor.

Putin Ulanbator’a niye gitti: Moğol çadırında jeopolitik satranç

ÇİN’E DOĞALGAZ PLANI

Putin, Gazprom şirketinin Avrupa pazarında kaybettiği yıllık 150 milyar metre küplük doğalgazı Pekin’e pazarlamanın yolunu arıyor. Rusya’dan Çin’e giden en kısa yol Moğolistan’dan geçtiği için Putin 50 milyar metre küp akıtacak boru hattını bu ülke üzerinden geçirmek istiyor. Çin lideri Şi Cinping “Sibirya gücü-2” adı verilen boru hattının inşa edilmesine katkıda bulunmadan “Sınıra kadar getirirseniz, bakarız” tavrını takınmıştı. Kommersant’a göre Putin, boru hattı için Moğolistan’a yarı fiyatına doğalgaz, petrol ve uçak yakıtı sözü verdi. Kiev ise ziyarete “Moğolistan’ın savaş suçlusu olarak aranan Putin’i ağırlaması uluslararası hukuka indirilmiş büyük darbedir” diye tepki gösterdi. 

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#Ukrayna#Putin#Ulanbator

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