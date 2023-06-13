Putin: Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı'nda, Ukrayna-Rusya Savaşı’na görev yapan savaş muhabirleriyle bir araya geldi. Cephedeki duruma dair muhabirlerin sorusunu yanıtlayan Putin, Rus ordusunun Ukrayna'daki varlığının devam edeceğini söyledi. NATO'nun, Ukrayna üzerinden Rusya’yı yeniden dizayn etmek istediğini vurgulayan Putin, "2008 yılında her şey sağlıklıyken, Kırım olayları yokken, birden NATO'ya girmek istediklerini (Ukrayna yönetimi) söylediler. NATO, Bükreş'teki meşhur zirvede NATO'nun kapılarının Ukrayna'ya da açık olduğunu ilan ederek onlara kapılarını açtı. Fakat böylece NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği konusunda herkesi birden aldatmakla kalmadılar, Rusça konuşan nüfusun yaşadığı tarihi topraklarımıza da yeltenmediler mi? Kesinlikle. Bizim için nelerin tehdit oluşturacağını biliyorlar. Normal ilişkiler kurmaya yönelik tüm girişimlerimizde kasıtlı olarak hareket ediyorlar. Ukrayna, yeni Rusya'yı inşa etme alanlarından biriydi. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde alınan kararlar göz önünde bulundurulmalıydı. Yıllardır tarihsel, ekonomik ve politik olarak farklı bir yol izlendi. Yok pahasına ucuz enerji, krediler ve su. Bunlar hiçbir şeyi değiştirmedi" dedi.

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"MÜZAKERELERDE NEO NAZİLERİ GÜNDEME GETİRDİK"

Ukrayna'da, Sovyetler Birliği figürlerine karşı tepkiler gösterildiğini ancak karşılığında da Bandera gibi Ukrayna milliyetçisi figürlerin karşılarına çıkarıldığını savunan Putin, "İstanbul dahil olmak üzere bu sorunu her masada gündeme getirdik. Ancak bize Neo Nazi diye bir şeyin olmadığını söylediler. En azından yasak olarak bazı engellemeler getirebilirlerdi. Bu talebimiz Kiev'den çekilmeden önce kabul edildi. Ancak daha sonrasında kabul ettikleri her şeyden geri çekildiler" dedi.

Ukrayna'nın kendi savunma sanayisinin bulunmadığını şuan Batı silahlarıyla desteklendiğini ancak bu silahların da imha edileceğini aktaran Putin, "Ukrayna ordusu hangi silahlarla savaşıyor? Leopardları ya da Bradleyleri Ukrayna savunma sanayii mi üretiyor? Veya henüz kullanıma dahi girmeyen F-16'lar? Hiçbir şey üretmiyorlar. Yakında varlığı sona erecek. Ne üretiyorlar? Mühimmatları, teçhizatı, silahları dışarıdan getiriyorlar, her şey dışarıdan geliyor. Bu şekilde uzun süre yaşayamazsınız. Ayakta kalamazsınız. Rusya günbegün düzenli bir biçimde Ukrayna’yı askeri güç ile silahtan arındırmakla ilgileniyor. Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak" dedi.

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Muhabirlerin, Rus ordusunun tekrar Kiev'e girme amacında olup olmamasına da cevap veren Putin, bunun belirsiz olduğunu ifade ederek, "Birliklerimiz Kiev'de bulundu. İlk olarak biz orada anlaştık ve bugünkü durumu nasıl düzeltebileceğimize dair iyi bir anlaşma sağlandı. Ama onlar bunu bir kenara itti. Fakat yine de bu süre zarfında şu anda bulunduğumuz yere kadar ilerledik. Yani neredeyse tüm Novorossiya ve Donetsk'in Azov Denizi'ne, Mariupol'e uzanan önemli bir bölümü ile küçük bir bölüm haricindeki Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tamamı. Oraya dönmemize gerek var mı, yok mu? Neden böyle bir soru soruyorum? Zira bunun bir yanıtı olmadığı gerçek. Buna sadece ben kendim cevap verebilirim" dedi.

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"NOVA KAKHOVKA, RUSYA'NIN İŞİNE YARAYACAK BİR TRAJEDİ DEĞİLDİ"

Herson Bölgesi'ndeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin bombalanarak patlatılmasından kendilerinin sorumlu tutulmasına tepki gösteren Putin, bu eylemin kendi işine yaramayacağını dile getirerek, "Bu trajedi kesinlikle Rusya’nın işine yarayacak bir şey değildi. Elbette bu yaşananlar, yeni Rus bölgeleri için ağır sonuçlara neden oldu. Kakhovka santralinin bulunduğu Herson bölgesi, geçen sene düzenlenen referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelen bölgelerden biriydi. Bu trajedi Ukrayna’nın karşı saldırısını kesintiye uğrattı. Bu doğru. Ancak bu trajedinin yaşanmasındansa, Ukrayna’nın karşı saldırısını yeğlerdim. Bu saldırının suçlusunun kim olduğu belli. Ukrayna tarafı böyle bir şeyin olması için çabalıyordu” dedi.

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"SINIR BÖLGELERİNE TAMPON BÖLGE KURABİLİRİZ"

Savaş muhabirlerine Rus kentlerine Ukrayna sınırlarından yapılan sızma ve saldırılara karşı neler yapabileceklerini de anlatan Putin, bu bölgelere dair kendilerinin birkaç planının bulunduğunu söyleyerek, "Sınırı güçlendirmemize rağmen Ukrayna topraklarından Rusya'ya ateş açma imkanı halen var. Buna çözüm bulmanın birkaç yolu var. İlk olarak karşı batarya savunmasının etkinliğinin artırılması. Ancak bu topraklarımıza mermilerin gelmeyeceği anlamına gelmez. Eğer bu devam ederse görünen o ki, bunu dikkatli bir şekilde ifade ediyorum, Ukrayna topraklarında bizim topraklarımıza ulaşmanın imkansız olacağı bir mesafede bir tür tampon bölge oluşturma konusunu ele almamız gerekecek. Buradaki sorunla ilgili durum nasıl değişecek göreceğiz" dedi.

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“TEK BİR KARAR VERMELERİ YETERLİ”

Ukrayna'daki savaşta Kiev'i destekleyen batılı ülkelere de mesaj gönderen Putin, "Genel olarak Batı’nın yaklaşımı şöyle ki Ukrayna’nın çıkarlarına bağlı kalmak lazım. Ama nihayette bunlar ABD’nin çıkarları. Sorunun çözüm anahtarı onlarda. Bugünkü çatışmayı gerçekten müzakere yoluyla bitirmek istiyorlarsa tek bir karar vermeleri yeterli, silah ve teçhizat sevkiyatına son vermek, bu kadar. Ukraynalıların kendileri hiçbir şey üretmiyor, yarın hemen görüşmek isteyecekler. Resmi değil gerçekten isteyecekler" ifadelerini kullandı.

Savaşa ABD'nin daha fazla müdahil olduğunu da ekleyen Putin, "ABD bu çatışmaya giderek daha fazla ve neredeyse doğrudan müdahil oluyor. Güvenlik alanında ciddi bir uluslararası krizi kışkırtıyor. Tabii ki savaş gemimize (Türk Akım boru hattını koruyan Rus savaş gemisi) saldıran insansız araçların eylemlerinin yönetilmesi ciddi bir durum. Bundan haberdar olduğumuzu ve gelecekte buna karşı ne yapacağımızı düşüneceğimizi onlar da bilmeliler" dedi.

Putin ayrıca, Ukrayna'dan ilhak edilen bölgelere yatırım ve sosyal destekleri arttırdıklarını, Rus ordusuna mühimmat desteğinin ihtiyaçları doğrultusunda arttırıldığını ve Ukrayna ordusunun kendi ordularına karşı başlattığı taarruzlarda ağır kayıplar verdiğini ekledi.