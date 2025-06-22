Putin Ukrayna’da el yükseltti: ‘Askerin bastığı her yer Rusya’

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Rusya’da düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forum Konferansı’nda Arabia Sky News kanalına verdiği demeçte Ukrayna’da hedef tazeleyen Putin, “Rus askeri nereye ayak bastıysa orası artık Rusya toprağıdır” diye konuştu.

‘TÜM UKRAYNA BİZİM’

Rusya’nın Ukrayna savaşını sona erdirmesi için bilinen taleplerini daha sert bir tondan, ültimatom diliyle sıralayan Putin, “Beklentimiz Ukrayna yönetiminin üçüncü ülkelerin maşalığını yapmak yerine milli çıkarlara odaklanmasıdır. Ukrayna’nın milli çıkarları da Rusya ile birlik olmasıdır” ifadelerini kullandı. Ukrayna halkının Kiev yönetiminden farklı bir şekilde bunun “idrakinde olduğunu” savunan Putin, Rus ordusunun sahadaki nihai hedefinin ise “tüm Ukrayna” olduğunu söyledi. “Defalarca söyledim, Rus ve Ukrayna halkını tek bir halk olarak görüyorum. Bu anlamda tüm Ukrayna bizimdir” diyen Rusya lideri, “Bu bir söz veya masal değil, eski bir kuraldır: Rus askerinin ayağını bastığı yer bizimdir” diye konuştu.

ŞARTLARI AYNI

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Savaşın bitirilmesi için Kiev yönetiminin Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson ve Kırım’ın Rusya’ya bağlandığını kabul etmesi gerektiğini söyleyen Putin, diğer şartlarını da, “Ukrayna yönetimi yeniden şekillenmeli. Aşırı milletçilerden temizlenerek yeniden oluşturulmalı. En önemli madde Ukrayna’nın askeri bloklar dışı kalması ve nükleer silah sahibi olmayacağını 1991 yılında olduğu gibi resmen beyan etmesi” diye sıraladı.