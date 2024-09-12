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‘Putin, Türkiye’ye Rus savaş jetleriyle gelmek istiyor’

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#Rusya#Putin#Ziyaret
‘Putin, Türkiye’ye Rus savaş jetleriyle gelmek istiyor’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 07:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara ziyaretinin bir türlü gerçekleşmemesinin sebebi olarak Moskova’nın ‘güvenlik talepleri’ gösterildi.

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Middle East Eye’in (MEE) haberine göre Rus lider Türkiye’ye ulaşana kadar Rus savaş uçaklarının başkanlık uçağına eşlik etmesini istiyor. Moskova’nın Rus savaş uçaklarıyla Türk hava sahasına girme ve hatta onları Türk topraklarına indirme talebi, ülkedeki NATO hava savunma sistemlerinin bu tür uçakları düşman hedefi olarak algılayabileceği için karmaşık bir konu olarak ele alınıyor. Görüşmelere yakın bir kaynak, Türkiye’nin Rusya’nın talebini karşılamak için NATO sistemlerini kapatmasının pek olası olmadığını vurguladı.

 

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#Rusya#Putin#Ziyaret

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