Putin, Trump’tan sonra Çin liderine gidiyor

Haberin Devamı

Pekin’de yapılacak Şi-Putin ikili görüşmesinden önce Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma’nın Başkanı Veçeslav Volodin dün Pekin’de Şi tarafından kabul edildi. Volodin’i kabulünde Çin’in dünyanın yeni çekim merkezi haline geldiğini söyleyen Şi Cinping, “Çin ile Rusya aralarındaki stratejik işbirliği çerçevesinde milli çıkarlarını savunmaya devam ederek dünyanın daha adil bir yer olmasını sağlamayı sürdürmeli. Ülkelerimiz güvenliklerini de birlikte sağlamalı” ifadesini kullandı. Putin, Şi Jinping ile ikili zirve görüşmesi yanı sıra Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) yıllık liderler zirvesine de katılacak. Putin ayrıca Şi’nin sağ kolunda yer alarak İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya yenilgisinin kutlandığı askeri törende de boy gösterecek. Çin, savaşta Japonya’nın teslim olmasını zafer bayramı olarak kutluyor.