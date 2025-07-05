Putin Trump’ı yine üzdü

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İki lider arasında önceki akşam gerçekleşen altıncı telefon görüşmesinde Putin, Rusya’nın hedeflerine ulaşmadan Ukrayna savaşında ateşkes ilan etme niyetinde olmadığını doğrudan Trump’a iletti. Rusya, görüşmeden birkaç saat sonra ise Kiev’e yıkıcı bir hava saldırısı düzenledi.

‘HİÇ MUTLU DEĞİLİM’

ABD’nin ulusal bayramı 4 Temmuz bağımsızlık günü vesilesiyle yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Trump’ın bayramını tebrik eden Putin, Ukrayna kriziyle ilgili, “Ukrayna savaşının sona erebilmesi için üç buçuk yıl önce patlak vermesine neden olan tüm nedenlerin ortadan kaldırılması gerek. Rusya, ihtilafta belirlediği tüm hedeflere ulaşmak niyetinde” sözleriyle Moskova’nın ateşkes niyetinde olmadığını açıkça ifade etmiş oldu.Daha sonra basına görüşmeyle ilgili konuşan Trump ise, “Putin’den duyduklarımdan mutlu olduğumu söyleyemem. Bugün onunla ateşkes konusunda hiçbir ilerleme kaydedemedim. Ukrayna’daki savaş konusunda çok mutsuzum. Rusya lideri Putin ateşkes ilan etmek niyetinde olmadığını söylüyor” sözleriyle memnuniyetsizliğini dile getirdi.

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‘PUTİN ALAY EDİYOR’

İki liderin görüşmesinden kısa süre sonra Rus tarafı Ukrayna’yı dron ve balistik füze yağmuruna tuttu. Başkent Kiev ve çevresine 539 patlayıcı yüklü dronla 11 füze atıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski gece saldırısında sivil yerleşimlerin hedef alındığını dile getirerek, “Saldırgan Rusya’nın lideri Putin ne zaman ABD Başkanı Trump ile görüşse acı fatura bize çıkıyor. Putin dün gece Amerikan lideri ve tüm dünyayla alay edercesine en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi” siteminde bulundu.

Rusya’nın saldırısından saatler sonra ise Zelenski, Telegram’dan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüklerini söyledi. Ukrayna’nın hava savunmasını güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirten Zelenski, “Rus hava saldırıları ve cephe hatlarındaki durum hakkında Başkan Trump’ı bilgilendirdim. Hava savunma seçeneklerini görüşerek hava sahasının güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Yakında iki ülkeden de ilgili heyetler bir görüşme gerçekleştirecek” dedi. Zelenski, ABD’li ortaklarla doğrudan iş birliğine dikkat çekerek, “Amerika ile projelere hazırız. Özellikle insansız hava araçları konusunda gerekli olduğuna inanıyoruz” diye belirtti.