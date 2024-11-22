Putin tehdit etti... Artık füze veren de hedef

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Ukrayna ordusunun ABD yapımı ATACMS füzeleri ve İngiliz Storm Shadow füzeleriyle Rus topraklarını vurmasının ikinci gününde Moskova’dan kıtalararası balistik füzeli yanıt geldi. Akşam saatlerinde ise Rusya lideri Vladimir Putin Ukrayna’ya silah temin eden ülkeleri hedefine alarak meydan okuyan açıklamalarda bulundu. Putin, ulusa sesleniş konuşması yaparak, savaşın bundan böyle küresel boyut kazandığını ve Rusya’nın güvenliğini sağlamak için Ukrayna’ya uzun menzilli füze veren üreticileri yasal hedef gördüklerini ilan etti. Putin, “Silahlarının Rusya’ya karşı kullanılmasına izin veren ülkelerin askeri tesisleri ve fabrikaları bundan böyle Rusya’nın yasal hedefi haline gelmiştir. Rusya’ya yönelik saldırıların gidişatına göre bunlar da hedeflerimiz arasında yer alacak” dedi.

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‘ASKER GÖNDEREN BİR DAHA DÜŞÜNSÜN’

Batılı yöneticileri tehdit eden Putin, “Askeri birliklerini Rusya’ya karşı savaşmak için gönderme planları yapan ülkelerin yönetici elitlerinin bunu ciddi bir şekilde düşünmelerini tavsiye ediyorum” dedi. ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya Rusya topraklarına saldırma izni kararı ardından ihtilafın küresel boyut kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya’nın aynı şekilde karşılık vereceğini söyleyen Putin konuşmasında, “19 Kasımda 6 ATACMS füzesi ve 21 Kasım’da Storm Shadow füzeleri Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurdu. Bryansk saldırısında can kaybımız yok, ancak Kursk bölgesinde askeri karargâhımıza yönelik saldırıda yaralı ve can kaybı var. Bu saldırılar karşılıksız kalmayacak” dedi.

‘SİSTEMİ ABD BOZDU’

Ulusa sesleniş konuşmasında “Rusya, düşmanlarının bundan sonraki eylemlerine bağlı olarak orta ve kısa menzilli füzelerimizi devreye sokmaya devam edecek” ifadelerini kullanan Putin, “İleride bu tür yeni silahlarla karşılık vermeden önce Ukrayna’daki sivil halk önceden bilgilendirilerek ilgili bölgeyi terk etmelerini önereceğiz. Uluslararası güvenlik sistemini biz değil ABD bozdu. Olacakların sorumlusu da onlar” dedi. Bu arada Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Rusya’nın balistik füzeyi fırlatmasından önce ABD’yi bilgilendirdiğini açıkladı.

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RUSLAR CEPHEDE İLERLİYOR

Rusya’nın 2022 yılında Ukrayna’ya yönelik yıldırım harekat olarak planladığı operasyon üçüncü yılına yaklaşırken büyük ve kanlı bir savaşa dönüşmüş durumda. Rus güçleri, 2024 yılı yaz aylarından itibaren Donetsk ve Zaporojye cephelerinde ciddi ilerleme kaydediyor. Rus başarısının birkaç püf noktası var. İlk olarak, cephe hattını 1300 kilometreye uzatan Ruslar, Ukrayna ordusuna tüm bu alanı kapsayacak asker sıkıntısı çekmesine yol açtı. İkinci önemli nokta ise ilerleme biçimi: Rus askeri sanayisi 20-40 kilometrelik topçu ateşinin işe yaramadığını görünce, uçaklardan atılan kanatlı bombalar geliştirdi. Sovyet döneminden kalma KAB adı verilen 2 bin, 3 bin ve 5 bin kilogramlık devasa bombalara kanat eklenerek 150 kilometreden Ukrayna mevzilerine atılıyor. Ardından cephede Rus piyade birlikleri ilerliyor.

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Rusya, RS-26 ile Hazar kıyılarında Astrahan bölgesinde yer alan Kapustinyar poligonundan 1.700 km ötedeki Ukrayna’nın Dnipro şehrini vurdu.

BU NASIL BİR FÜZE: MENZİLİ 6 BİN KM

Rusya ile ABD arasında zamanında yapılan ve orta menzilli nükleer silahların azaltılmasını öngören START anlaşması 2019 yılında lağvedilmişti. Washington ile Moskova arasındaki anlaşmazlık, ‘RS-26 Rubej’ yüzünden patlak vermişti. Çünkü Rus tarafı anlaşmanın yasaklamasına rağmen 2006 yılından itibaren bu füzeler üzerinde çalışmalar başlatmıştı. RS-26 Rubej füzesi Sovyet döneminde üretilen uzun menzilli ‘Topol-M’ füzesinin kısaltılmış şekli sayılıyor. Putin’in dün ulusa sesleniş konuşmasında Oreşnik yani “Fındık” diye adlandırdığı füzenin NATO sınıflamasındaki adı ise ‘SS-X-31’.

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Füze fırlatılış anında yaklaşık 50 ton ağırlığında. Katı yakıt kullanan ve iki kademeden oluşan RS-26 nükleer veya klasik 1.2 ton ağırlığında başlık taşıyabiliyor. Menzili 6 bin km civarında. Hedeften olası sapma mesafesi ise 150 metre.

POLONYA ALARMA GEÇTİ

Füze saldırısı, Ukrayna’nın NATO üyesi komşusu Polonya’yı da alarma geçirdi. Polonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rusya, Polonya sınırı yakınındaki Ukrayna topraklarına hava harekatları düzenlemesi nedeniyle hava savunma sistemleri birinci derece teyakkuz durumuna geçirilmiştir” denildi. Polonya savunması alarm verdiği sırada Rusya’dan “Hedefimiz olursunuz” açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “13 Kasım’da Polonya’da ABD’nin Aegis Ashore füze avcı üssü faaliyete geçmiştir. Bu üssün varlığı bizim askeri yanıt vermemizi gerektirebilir” açıklamasını yaptı. ABD’nin Avrupa üzerinde oluşturduğu füze kalkanı zincirinin parçası olan Polonya’daki füze üssü Rezikovo köyü yakınında yer alıyor.

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ABD: ‘DESTEĞİMİZ SÜRECEK’

ABD’den Putin’in tehditlerine yanıt gecikmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, hava savunma sistemleri dahil Ukrayna’ya silah yardımı yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

HİPERSONİK FÜZENİN HEDEFİ FABRİKAYDI

Putin, Rusya’nın Astrahan’dan ateşlenen 6 bin km menzilli RS-26 Rubej hipersonik balistik füzesinin nükleer başlık yerine klasik patlayıcı yüklü olarak Dnipro şehrindeki “Yujmaş” askeri fabrikayı hedef aldığını açıkladı. Putin, “Sesten 10 misli hızlı hareket eden, saniyede 3 kilometre yol alan bu füzeyi günümüzde hiçbir ülke hava savunması engelleyemez. Kimse havada imha etme kabiliyetine sahip değil” dedi.