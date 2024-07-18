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Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

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#Putin#Muhammed Bin Selman#RUSYA
Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 09:41

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile enerji piyasasındaki durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarının gözetilmesi ilkelerine dayalı olarak dostane ilişkilerde ulaşılan seviyeyi takdir etti.

Siyasi, ticari, ekonomik ve enerji alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğiyle ilgili bir dizi güncel konulara değinilen görüşmede, enerji piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla OPEC+ çerçevesinde yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

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#Putin#Muhammed Bin Selman#RUSYA

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