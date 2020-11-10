Nerdun HACIOĞLU
Son Güncelleme:
Putin, sonuç kesinleşmeden tebrik etmeyecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD’de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’ı şu ana kadar neden tebrik etmediği ilişkin açıklama yapan Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, “ABD başkanlık seçimlerinde hukuki süreç gibi nüanslar var.
Önceki seçimde Donald Trump’ın kazandığı ilan edildiğinde itiraz olmadığı için Putin onu arayarak tebrik etmişti. Ancak şimdiki seçimlerde durum farklı. Trump seçimlerle ilgili hukuki süreç başlatıyor. Mahkemeye başvuruyorlar. Rusya, seçim sonucu resmen ilan edilinceye kadar beklemeyi tercih ediyor” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle