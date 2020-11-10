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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 10.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Putin, sonuç kesinleşmeden tebrik etmeyecek

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin, sonuç kesinleşmeden tebrik etmeyecek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD’de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’ı şu ana kadar neden tebrik etmediği ilişkin açıklama yapan Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, “ABD başkanlık seçimlerinde hukuki süreç gibi nüanslar var.

Önceki seçimde Donald Trump’ın kazandığı ilan edildiğinde itiraz olmadığı için Putin onu arayarak tebrik etmişti. Ancak şimdiki seçimlerde durum farklı. Trump seçimlerle ilgili hukuki süreç başlatıyor. Mahkemeye başvuruyorlar. Rusya, seçim sonucu resmen ilan edilinceye kadar beklemeyi tercih ediyor” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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