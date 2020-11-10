Putin, sonuç kesinleşmeden tebrik etmeyecek

Önceki seçimde Donald Trump’ın kazandığı ilan edildiğinde itiraz olmadığı için Putin onu arayarak tebrik etmişti. Ancak şimdiki seçimlerde durum farklı. Trump seçimlerle ilgili hukuki süreç başlatıyor. Mahkemeye başvuruyorlar. Rusya, seçim sonucu resmen ilan edilinceye kadar beklemeyi tercih ediyor” dedi.