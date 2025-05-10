Putin, silahlar ve konuklarla gövde gösterisi yaptı: Şi, Sisi, Paşinyan, Maduro, Abbas... Tanklar, SİHA’lar ve tüm liderler

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Ukrayna savaşı devam ettiği sırada Rusya başkenti Moskova’da Nazi Almanya’sının yenilgiye uğratılmasının 80’inci yıldönümünde Kızıl Meydan’da askeri geçit töreni düzenleyen Rusya lideri Vladimir Putin, elindeki silahlardan ziyade Çin Başkanı Şi Cinping ile Batı’ya gövde gösterisi yaptı. 2022 yılından bu yana yabancı ülke konukları olmaksızın kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı’na bu yıl sadece Çin Başkanı değil, 28 ülke liderinin katılması Rusya’ya “Davamızda yalnız değiliz ve haklı tarafız” deme fırsatı yarattı.

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KATILIM BU YIL FAZLA

Sabah saat 10.00’da Kızıl Meydan’da başlayan askeri geçit töreni önceki üç yıldan farklıydı. Tribünde Rusya Devlet Başkanı Putin’in yanında Çin Başkanı Şi Cinping oturuyordu. İki önemli ülke lideri etrafında ayrıca Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Etiyopya Devlet Başkanı Taye Atske Selassie, Gine-Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo yer alıyordu.

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Geçit töreni başında günün önem ve anlamını dile getiren konuşma yapan Putin, “Rusya, 80 yıl önce Nazizmin önünde geçilmez engel oldu. Milliyet esasına göre dünyada yıkıcı ayrımcı ideolojilere hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz. Tarihi zaferimizin birtakım güçler tarafından çarpıtılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Ukrayna’da yürüttüğümüz özel askeri harekât tüm Rus toplumu tarafından destekleniyor. Davamızda haklıyız” ifadelerini kullandı.

13 ÜLKEDEN ASKER GELDİ

Putin’in konuşmasından sonra askeri geçit töreni başladı. Rus piyade birliklerinin boy göstermesi ardından Kızıl Meydan’a 13 konuk ülke ordusundan birer bölük yabancı asker de katıldı. En kalabalık asker grubu Çin Halk Cumhuriyeti’nden geldi. Geçit törenine piyade asker göndermeyen Kuzey Kore farklı bir açıyla kameralara yakalandı. Tribünler bölümünde 6 Kuzey Koreli general bulunuyordu. Bilindiği üzere Kuzey Kore askerleri son 6 ay Rusya’nın yanında Ukrayna savaşına katılarak Kursk bölgesinde savaştıkları Kremlin tarafından itiraf edilmişti.

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İHA’LAR DA SAHADA

Geçit törenine 10 bin asker katıldı, 200 tank top tüfek ve füze sistemi gösterildi. Kıtalararası “Yars” füzesi dikkat çekerken ilk defa insansız hava araçları da ayrı bir ordu birimi olarak geçide katıldı. Rus ordusunun SİHA ve İHA sınıfı silahları olarak “Orlan”, “Lantset”, “Garpiya” ve “Geran” gösterildi. “Geran”, İran yapımı “Şahid” dronunun kopyası sayılıyor.

BATI’DAN PUTİN’E ATEŞKES ÇAĞRISI

Rusya lideri Putin topladığı yabancı konuklarla Kızıl Meydan’da gövde gösteri yaparken başta ABD olmak üzere Almanya ve Fransa’dan Ukrayna savaşında zaman kaybetmeden 30 günlük ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıldı. Sırasıyla Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve ardından Almanya’nın yeni Başbakanı Friedrich Merz ile telefonla görüşen ABD Başkanı Donald Trump, taraflara ateşkes önerisini getirdi. Trump, “ABD olarak tarafları ateşkes ilan etmeye davet ediyorum. 30 günlük ateşkes ilk aşamada ideal olur. Ukrayna tarafı ateşkese hazır. Rusya’nın da evet demesini bekliyorum” açıklamasını yaptı. Trump ayrıca Rusya’nın ateşkes ilanına yanaşmaması durumunda yeni, çok daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı vurgusunu da yaptı. Trump’ın ardından Almanya Başbakanı Merz ile Fransa lideri Macron da Rusya liderine seslenerek ateşkes ilanına evet demesi gerektiğini açıkladı. Rusya ise uzun süreli ateşkese yanaşmıyor.

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ZELENSKİ: YENİ NAZİ PUTİN

RUSYA’nın Zafer Bayramı kutlamasına Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’den tepkiler geldi. Önceki akşam Kiev sokaklarında tek başına dolaşarak yaptığı video çekimini yaylaşan Zelenski, “Bugün Moskova’da aslen yeni Nazi askeri geçit töreni yapılacak. Nefret dolu ve yalanların söylendiği bir tören olacak. Sovyetler Birliği’nin 80 yıl önceki kazandığı zaferi Putin özelleştirmeye, kendi zaferi gibi göstermeye çalışacak. Halbuki 80 yıl önce o savaşta en büyük can kaybını 8 milyon kişiyle Ukrayna halkı vermişti. Putin bu gerçeği duymak bile istemiyor” ifadelerini kullandı.