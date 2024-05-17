Putin-Şi zirvesinden ‘Savaş uzamamalı’ mesajı

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Geçen hafta beşinci dönem devlet başkanlığı için yemin ettikten sonra ilk yurtdışı gezisini Pekin’e yapan Putin, Şi Cinping ile 2.5 saat süren bir görüşme yaptı. Putin, zirve sonunda “Çin ile birlikte çok kutuplu adil dünya için birlikte çalışacağız. Ukrayna ihtilafında Çin’in barış planı bizim görüşlerimize yakın. Çin’in çabalarını destekliyoruz” dedi.



Şi Cinping ise Çin’in hiçbir ülkeyle üçüncü taraflara karşı ittifak kurmadığını vurgulayarak, “Rusya ile çok yönlü stratejik partnerlik ilişkimiz iki komşu ülkeye yaraşır biçimde artarak devam edecek.



PUTİN’E ÇİN’DEN JEST

Ukrayna meselesinde ilgili tüm taraflar ihtilafı daha fazla tırmandırmadan ve kontrolden çıkmasına meydan vermeden bir an önce müzakere masasına oturarak çözüm aranmasının doğru olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Çin lideri Şi’nin Rus konuğuna en önemli desteği ise haziran ayında İsviçre’de Batılı ülkelerin sponsorluğunda düzenlenecek “Ukrayna Barış Konferansına” temsilci göndermeme kararı alması oldu.