Putin savaş suçlusu olarak tutuklanabilir mi? İşte sürecin önündeki en büyük engel...

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Yaklaşık 3 haftayı geride bırakan Rusya Ukrayna savaşı dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Ukrayna'daki insanlık dramı gün geçtikçe şiddetini artırırken Putin'in 'savaş suçu' işlediği ve yargı önüne çıkarılması gerektiği söylemleri daha yüksek sesle dillendirilmeye başladı.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada Rusya'ın başlattığı savaş için çok ağır bedeller ödeyeceğini belirtti ve Vladimir Putin için ilk kez açıkça "O bir savaş suçlusu" cümlesini kullandı.



Kremlin'den Biden'ın açıklamasına tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bombaları dünyanın her tarafında yüz binlerce insanı öldüren bir devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz” dedi.



PUTİN'İN YARGILANMASI GÜCÜNÜ KAYBETMESİNE BAĞLI

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Batı medyası Biden'ın açıklaması sonrası Rus liderinin bir gün uluslararası mahkemede yargılanıp Ukrayna'yı işgalinden dolayı hapse atılıp atılmayacağı ihtimalini masaya yatırdı.

Uluslararası yetkili kurumlar Putin'i yasal olarak takip etmek için küresel bir çaba göstermeye devam ediyor ancak söz konusu süreç çok karmaşık. İngiliz The Telegraph Gazetesi'nde yer alan analize göre, Putin'in yargılanması ve hapse girmesi ancak gücünü kaybetmesi, Rusya'dan ayrılması ya da tutuklanması durumunda gerçekleşebilir.

DİKKAT ÇEKEN TAHMİN: SÜREÇ BİR YIL İÇERİSİNDE BAŞLAYABİLİR

Eski Liberya Devlet Başkanı Charles Taylor'ı yargılayan eski başsavcı David Crane konuya ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulunarak bir yıl içinde Putin'e yönelik suçlamalar olabileceğini söyledi. Crane yaptığı açıklamada, "Putin bir savaş suçlusu. Ancak Biden bu konuda siyasi konuşuyor. Daha yolun başındayız, bu sadece bir başlangıç." ifadelerini kullandı.





Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi

PUTİN İÇİN GÖSTERİLEN ADRES: LAHEY

Gazetede yer alan analize göre, Putin'e kovuşturma için en olası yol, 2002'den sonra işlenen suçları soruşturan Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi görünüyor. Roma Statüsü'nü temel alan mahkeme soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçları araştırıyor.

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Zaten geçtiğimiz günlerde aralarında İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın da bulunduğu 39 ülke, Ukrayna'daki savaş ve insanlığa karşı suçların soruşturulması için Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu. Lahey'deki mahkemenin başsavcısı Karim Ahmed Khan'ın resmi soruşturma başlattığını açıklaması Putin'in de bu mahkemede yargılanma ihtimalini artırdı.





BAŞSAVCI: ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLARA SIFIR TOLERANS GÖSTERİLECEK

Başsavcı Khan, yaklaşık 40 ülkenin desteği ile 3 Mart'ta soruşturmasını başlattı. Ukrayna lideri Zelenski ile görüşen başsavcı, Rus hükümetine sivillere yönelik saldırıların suç olduğuna dair resmi bir bildirim gönderdi ve çocuklara karşı işlenen suçlara 'sıfır tolerans' göstereceğini söyledi.

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YARGILAMA SÜRECİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Ancak Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması ne Rusya'nın ne de Ukrayna'nın Roma Statüsü'ne taraf olmaması nedeniyle karmaşıklaşıyor. Ukrayna, mahkemenin kendi topraklarında işlenen suçlar üzerindeki yargı yetkisini resmen tanısa da süreç Ukrayna'nın umut ettiği kadar kolay olmayacak gibi görünüyor.

Hukuk uzmanları, Ukrayna'daki insanlık dışı görüntülerin Putin hakkındaki soruşturmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor ancak sivil hedeflere yönelik saldırıların yıkıcı görüntüleri, yalnızca bireysel askerlerin ve saha komutanlarının suçlu olduğunu kanıtlayabilir.

Mahkeme gıyabında duruşma yapmıyor, bu yüzden Putin Lahey'e getirilmedikçe yargılanması mümkün değil.

Putin'i mahkum etmek için, verilen emirlerin belgesel kanıtları ve komutanlarla olan görüşmelerinin mahkemeye sunulması ya da Putin'e yakın birinin aleyhinde kanıt sunması gerekiyor.

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PUTİN'İN SONU DA ONLAR GİBİ Mİ OLACAK?

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg ve Tokyo'da kurulan ilk uluslararası mahkemelerden beri, birçok lider Bosna, Kamboçya ve Ruanda gibi ülkelerdeki eylemleri nedeniyle yargılanıyor. Son 20 yılda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 30 dava görüldü ve 10 mahkumiyet kararı verildi.

Hırvatistan, Bosna ve Kosova'da işlenen savaş suçları nedeniyle yargılanan ve 'savaş suçlusu' ilan edilen Eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç 2000 yılındaki karardan önce hücresinde öldü.



Radovan Karadziç - Slobodan Miloşeviç - Bosco Ntaganda

Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadziç'e Bosna'da sivillerin kitlesel katliamındaki rolünden dolayı verilen 40 yıl hapis cezası temyiz davasında müebbet hapse çevrildi.

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2019'da Kongolu eski isyancı lider Bosco Ntaganda, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.