Putin: Rusya krizi az hasarla atlatır

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rusya Başbakanı Vladimir Putin, küresel ekonomik krizi “en az kayıpla” atlatabileceklerine inandığını belirterek, devalüasyondan kaçınacaklarını ve sosyal harcamaları artıracaklarını söyledi.

Putin, Rus halkının sorularını televizyon kanallarından canlı olarak yanıtladığı yıllık konuşmasında, giderek artan enflasyonla ilgili sorular üzerine, bu durumdan dünyanın önde gelen ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen ABD'nin sorumlu olduğunu kaydetti.



Konuşmasında ABD'nin yeni seçilen Başkanı Barack Obama'ya zeytin dalı uzatan Putin, Obama'nın görevi devralmasının ardından ilişkilerin gelişiminde olumlu sinyaller alabileceklerini ifade etti.



NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik konusunda net bir takvim vermemesini öven ve Obama'nın ekibinden, doğu Avrupa'ya füze kalkanı yerleştirilmesi planının yeniden gözden geçirileceğine dair sinyallerin de alındığı belirten Putin, “Rusya'nın çıkarlarını hesaba katarak Rusya ile ilişkiler düzeltilmeli şekilde ifadeler duyuyoruz. Eğer bunlar sözden ibaret olmayıp pratiğe de geçirilirse, elbette bizim buna karşı tepkimiz de olumlu olacak ve Amerikalı partnerlerimiz bunu anında hissedecekler” dedi.



Putin, bir başka soru üzerine gaz fiyatı konusunda Kiev'e taviz verilmeyeceğini belirterek, Kiev'in gaza zaten Avrupa ülkelerinden daha az para ödediğini kaydetti.



Ukrayna üzerinden transit olarak gönderilen gazdan eksilme olması halinde bu ülkeye verdikleri gazı kesecekleri uyarısında bulunan Putin, “Eğer partnerlerimiz anlaşmalara uymaz ve yasa dışı bir şekilde daha önceki yıllarda yaptıkları gibi transit borularımızdan gaz çekerlerse o zaman biz de gönderdiğimiz gazı kesmeye zorlanacağız. Başka ne yapabiliriz?” diye konuştu.



Putin'e canlı yayında telefonla ilk soru, kasabasında arkadaşlarıyla birlikte işini kaybettiğini ve yaşamak için ne yapması gerektiğini soran bir Rus vatandaşından geldi.



Dünya ekonomisinin yeniden toparlanacağına ve yeniden Rus ham maddesine talebin artacağına emin olduğunu söyleyen Putin, “Tüm planlarımızda sosyal yardımları artırmayı amaçlıyoruz. Bu zor dönemden en az kayıpla çıkma şansımız yüksek” dedi.



Rusya'da ani ve sert devalüasyon olmayacağı yönündeki hükümet görüşünü yineleyen Putin, bunu sağlamak için de altın ve döviz rezervlerini kullanacaklarını söyledi.



Ancak devletin krizle mücadele edebilmesi için bazı Rus şirketlerinin hisselerini satın alabileceğini ifade eden Putin, bu tip önlemin büyük ölçekteki şirketler için geçerli olabileceğini kaydetti.