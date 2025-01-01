Putin, Rus hükümeti ve Sberbank'a, Çin ile yapay zekada işbirliği talimatı verdi

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Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zeka alanında çeşitli talimatlar verdi.

Rus hükümeti ve Sberbank'a Çin ile yapay zeka alanında işbirliğini geliştirme talimatı veren Putin, bu alanda uluslararası bir derginin yayımlanmasını istedi.

Batılı ülkelerin yüksek teknoloji ürünler alanında kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rusya, bu alanda BRICS ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye çalışıyor.

Putin, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın yapay zeka alanındaki küresel yarışta yer alabilmek için çalışmalarını hızlandıracağını söylemişti.