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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 30.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Putin referandumu’nda ‘evet’ yüzde 76 ile önde

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
‘Putin referandumu’nda ‘evet’ yüzde 76 ile önde
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2024 seçimlerine yeniden başkan adayı olarak katılmasına ve ülkeyi neredeyse ömür boyu yönetmesine imkân tanıyan anayasa değişikliği referandumu daha tamamlanmadan ilk sonuçlar açıklandı.

Putin’e desteğin yüzde 76 seviyelerinde olduğu duyuruldu. Rusya’da kamuoyu araştırmaları yapan ve büyük ölçüde devletin görüşleri doğrultusunda çalışan “VTSİOM” adlı kuruluş oylamanın tamamlanmasına 48 saat kala tahmini sonucu açıkladı. 163 bin seçmenin katıldığı ankette sonuç yüzde 76 “evet” çıktı.

ANKET TARTIŞMASI

Referandum sonuç verilerinin yayınlanması da tartışma yarattı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, “İyi olmadı. Ancak suç değil” görüşünü dile getirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, “Bu bir seçim değil. Referandumda yarışan taraflar yok. Oylama sonucu hakkında açıklama yapılması normal görülebilir. Merkez Seçim Komisyonu’nun görüşüne katılıyoruz” dedi. Rusya’da 1 Temmuz akşamı sona erecek anayasa değişikliği referandumu resmi sonuçlarının ertesi gün Merkez Seçim Komisyonu tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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