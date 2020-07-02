Putin referandumda istediğini aldı

Koronavirüs salgını nedeniyle 25 Haziran-1 Temmuz arasına yayılan anayasa değişikliği referandumunda dün gece Rusya Seçim Komisyonu’nun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Rus seçmenlerin yüzde 77’sinden fazlası anayasa değişikliğine onay verdi. Yüzde 65 katılım oranına ulaşılan referandumla Putin, bir anlamda güven oyu tazelemesi yaptı. Putin referandumda oyunu son gün Rusya Bilimler Akademisi binasında kullandı. Rusya liderinin oy kullanacağı mekân Putin gelmeden yarım saat önce kapatılarak kızılötesi lambalarla virüsten temizlendi, tüm seçim görevlilerine maske ve eldiven dağıtıldı. Hijyen ortamının sağlanmasının ardından salona giren Rusya Başkanı maske ve eldiven kullanmadan oy pusulasını doldurdu.