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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 02.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Putin referandumda istediğini aldı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin referandumda istediğini aldı
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Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2012’de başlayan ve 2024’te sona erecek iki dönemlik görev süresini sıfırlayarak 2036 yılına kadar iktidarda kalmasına zemin hazırlayacak anayasa değişikliği oylaması dün sona erdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 25 Haziran-1 Temmuz arasına yayılan anayasa değişikliği referandumunda dün gece Rusya Seçim Komisyonu’nun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Rus seçmenlerin yüzde 77’sinden fazlası anayasa değişikliğine onay verdi. Yüzde 65 katılım oranına ulaşılan referandumla Putin, bir anlamda güven oyu tazelemesi yaptı. Putin referandumda oyunu son gün Rusya Bilimler Akademisi binasında kullandı. Rusya liderinin oy kullanacağı mekân Putin gelmeden yarım saat önce kapatılarak kızılötesi lambalarla virüsten temizlendi, tüm seçim görevlilerine maske ve eldiven dağıtıldı. Hijyen ortamının sağlanmasının ardından salona giren Rusya Başkanı maske ve eldiven kullanmadan oy pusulasını doldurdu. 

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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