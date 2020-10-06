Putin, Paşinyan’ın suratına kapattı! 'Şimdi meşgulüm, sonra ararım'

Rus basınına yansıyan haberlere göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son günlerde sıkça telefonla aramaya çalıştığı Rusya Lideri Vladimir Putin’i bıktırdı. Rusya devlet televizyon kanalı “Rossiya-1” tarafından yayınlanan “Moskova, Kremlin, Putin” haber programında Putin’in geçtiğimiz hafta ne denli yoğun çalıştığını ekranlara getirerek, “Devlet Başkanı Vladimir Putin kabinedeki bakanlarla video konferans düzenlediği sırada bile telefonu susmuyordu.

Toplantı ortasında çalan telefonu kaldıran Putin, öbür tarafta kimin bulunduğunu söylemeden şu anda meşgul olduğunu ve daha sonra kendisini arayacağını söyledikten sonra ahizeyi kapattı.

Kimin telefon ettiği dediğimiz gibi sır kalacak, ancak Kremlin basın bürosu o gün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Putin ile bir dizi telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu açıkladığı biliniyor. Putin’in toplantı odasındaki telefonu susmadığı gibi yardımcılarının iki de bir kendisine kağıt parçasına yazılı notlar iletmesi de dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Putin, Karabağ’da “acil ateşkes” ilan edilmesi çağrısında bulundu. Konuya ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in ciddi kayıplara yol açan çatışmaları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğü ve tarafları acil olarak ateşkes uygulamaya çağırdığı kaydedildi.



‘PAŞİNYAN HERKESİ ARAYIP YALVARIYOR’

Paşinyan’ın Putin’e telefonla ulaşmaya çalıştığı konusu gündeme otururken, önceki gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan Başbakanı’na şöyle seslenmişti: “27 Eylül olaylarından önce Ermenistan’a ‘Gel teke tek’ savaşalım demiştim. Şimdi ne oldu? Paşinyan her gün bir dünya liderini arıyor. Ben hiç kimseyi aramadım. Beni arayanlar oldu. Ama onun aramadığı, yalvarmadığı, elçi göndermediği, ayağına kapanmadığı adam kalmadı.”

RUS UÇAĞI ERİVAN’DA

İhtilafta tarafsız olduğunu sürekli olarak ön planda tutan Rusya dün Ermenistan başkenti Erivan’a üst düzey Rus yetkililerini taşıyan özel uçak gönderdi. Hava araçları takip sistemine göre özel İL-96 uçağı pazartesi Rusya başkenti Moskova’dan sabah saat 09.14’te havalanarak Erivan’a iniş yaptı. Uçak 14.40’ta Erivan’dan ayrıldı. Rusya’dan gelen uçakta Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun olduğu iddia edildi. Ermenistan hükümet sözcüsü Rusya’dan uçak geldiğini doğrularken, yolcular hakkında bilgi vermedi.

‘AŞKOLSUN AZERBAYCAN ORDUSUNA!’

Azerbaycan ordusu hızla ilerlemeyi sürdürüyor. Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklara Azerbaycan bayrağı çekiliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı önceki gün, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın Terter cephesinde 2010 yılında tek başına girdiği çatışma sonrası şehit düşen Mübariz İbrahimov’un bastığı karakola Azerbaycan bayrağı dikilmesinin görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de kurtarılan bölgeleri sosyal medya üzerinden, “Aşkolsun Azerbaycan ordusuna! Karabağ Azerbaycan’dır!” mesajıyla duyurdu.