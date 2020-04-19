Putin orduyu devreye sokuyor

COVID-19 koronavirüs salgınının hızla yayıldığı Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin salgına karşı orduyu devreye sokmak istiyor. Kremlin Sarayı resmi sitesinde yayınlanan başkanlık kararnamesine göre, Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan 5 gün içinde salgına karşı mücadelede ordunun ülke içinde kullanımıyla ilgili eylem planı hazırlamasını istedi. Rusya’da dün yeni hasta sayısı rekor kırarak 24 saatte yaklaşık 5 bin olarak gerçekleşti. Putin son kararnameyle 22 Nisan tarihinden itibaren Rusya’da salgınla mücadelenin Savunma Bakanlığı’nın emrine verileceğine işaret etmiş oldu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkede salgınla ilgili durumun kritik aşamaya gelebileceğini tahmin ederek, Savunma Bakanlığı bünyesindeki radyoloji, kimyasal ve biyolojik saldırılara mücadele birliklerinde 10 bin uzman ve 3.500 araçtan oluşan özel müdahale gücünün hazırlandığını ilan etmişti.

VAKA SAYISI HIZLA ARTTI

Dün Rusya’da toplamda 4.785 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yeni vakaların yüzde 60’lık bölümü başkent Moskova ve çevresinde ortaya çıktı. Virüs kapan kişilerin sayısında en büyük günlük artış kaydedilirken, hayatını kaybeden kişi sayısı nispeten ılımlı seyrini sürdürdü. Yine resmi verilere göre son 24 saatte hastalıktan 40 kişi hayatını kaybetti.