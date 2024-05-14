Putin orduya format atıyor: Savaşın başına ekonomist bakan

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Geçen hafta 2030’a kadar sürecek beşinci dönemi için yemin ederek göreve başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşında kilit rol üstlenen Savunma Bakanlığı’nda köklü değişime gitti. Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu görevden alarak Rus ordusuna yeni format atmaya başlayan Putin, diğer taraftan Batı’ya ve özellikle ABD’ye “Biz Ukrayna gerilimini gittiği noktaya kadar tırmandırmaya hazırız” mesajını verdi.

SERGEY ŞOYGU’YA YENİ GÖREV

Putin’in yaptığı değişim aslında üç isim etrafında şekillendi. Orduda bir gün dahi asker olarak görev almadan orgeneral rütbesi taşıyan Savunma Bakanı Şoygu bu görevinden alındı. Şoygu, 1991 yılından bu yana kendisine verilen görevi yerine getiremeden ilk defa görevden ayrılmış oldu. Ancak Şoygu, Putin’in ana kadrosunda yer almayı sürdürerek Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görev yapacak.

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EKONOMİST SAVUNMA BAKANI

Şoygu’nun yerine Rusya Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Andrey Belousov atandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bakanlığın başına bir ekonomistin getirilmesini şöyle açıkladı: “Rusya’nın savunma harcamaları geçen yıl gayri milli hasılanın yüzde 6.4 seviyesine ulaştı. 2024’te ise yüzde 7 ve üzerine çıkacak. Askeri harcamaların uzman kişi Belousov tarafından denetlenmesinin yerinde olacağı için bu karar alındı. Rusya’da ordu yönetimi bilindiği üzere ilk önce baş komutan Putin ve ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından icra ediliyor. Dolayısıyla Ukrayna’da yürütülen askeri harekatta bir değişiklik söz konusu olmayacak.”

Nikolay Patruşev

ORDUYU YENİLEME KARARI

Belousov dün yaptığı ilk açıklamasında öncelikle Rus ordusunda bürokrasiyi ortadan kaldırmayı hedeflediğini ilan etti. Belousov ayrıca Rusya askeri sanayisinde yeni nesil modern silah üretimini rayına oturtacağını da belirtti. Ukrayna savaşının özellikle ikinci yılında Rusya’nın yoğun olarak kullanmaya başladığı insansız hava araçlarının çoğu Belousov girişimleriyle hazırlanmıştı, eski Bakan Şoygu savaşın tank top tüfek ile kazanılabileceğine inanarak gerekli modernizasyonu yapamamıştı.

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PATRUŞEV ELÇİ Mİ OLACAK

Rusya Güvenlik Konseyi eski sekreteri ve Ukrayna savaşı mimarlarından Nikolay Patruşev de yerinden oldu. Koltuğunu Şoygu için boşaltan Patruşev şu an Putin’den yeni göreve atama bekliyor.

Patruşev için iki şık konuşuluyor. İlki Patruşev’in Washington’a şimdiki Rus Büyükelçi Antonov yerine atanması. 2024 yılı Kasım ayında ABD’de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Putin’in ağır topu Partuşev, Demokrat ve Cumhuriyetçilere Rusya’nın Ukrayna’da hangi şartlarda savaşı bitirebileceğini gizli görüşmelerle izah ederek lobi yapacak. Bir numaralı hedef olarak ABD’nin şimdiki Ukrayna yönetimine askeri yardımları kesmesi olacak. İkinci şıkka göre Patruşev, Rusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı görevine getirilebilir.

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LAVROV BATI’YA ÇATTI

PUTİN’in yeni kabinesinde de koltuğunu koruyan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilk açıklamalarında Batı’ya çattı. Göreve atanmasının görüşüldüğü Federasyon Konseyi kürsüsünden konuşan Lavrov, “Batılı ülkeler Ukrayna krizini savaş alanında hesaplaşma yoluyla çözüme kavuşturmak istiyorsa biz bu şıkka da hazırız. Hangi şıkkı seçecekleri onlara bağlı” ifadesini kullandı.

Haziran ayında İsviçre’de toplanacak Ukrayna barış konferansına da değinen Sergey Lavrov, “Onlar Rusya masada olmaksızın orada ne konuşursa konuşsun, hangi kararları alırsa alsın sözleri boş laftan öteye gitmeyecek. Dünyada sadece boş bir algı oluşturmaktan başka işe yaramaz” diye konuştu.