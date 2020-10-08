Putin: Orası Ermenistan toprağı değil

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sürekli arayarak yardım talep ediyordu. Çatışmaların sürdüğü 11 gündür sessizliğini koruyan Putin, dün ilk kez konuştu. Rusya’daki “Rossia-1” TV kanalına demeç veren Putin, Paşinyan’ı hüsrana uğratacak açıklamalarda bulundu: “Bu bir trajedi. Biz de çok üzülüyoruz. Çünkü Azerbaycan, Ermenistan ve Karabağ’da yaşayan insanlar bize yabancı değil. Bizim hesaplamalarımıza göre Rusya’da 2 milyona yakın Azerbaycanlı ve 2 milyonun üzerinde Ermeni yaşadığını söylesem herhalde yeterli olur.

‘NİHAİ ÇÖZÜM UZAK’

Karabağ probleminin nihai çözüme kavuşturulması uzak perspektif görünüyor. Ancak bize göre şu an en önemli konu ateşkesin sağlanmasıdır. Bizim Rusya olarak Ermenistan ile aramızdaki Kolektif Güvenlik Organizasyonu Anlaşması’na (KGAÖ) gelince. Bizim bu anlaşma gereği Ermenistan’a karşı belirli sorumluluklarımız var. Ancak bizim üzüntüyle karşıladığımız silahlı çatışmalar, bilindiği üzere Ermenistan topraklarında meydana gelmiyor. Biz, Rusya olarak sorumluluklarımızı her zaman yerine getirdik, ileride de getirmeye devam edeceğiz. Ermenistan Başbakanı’yla bu konuda sürekli canlı temas halindeyim. Ermenistan tarafından bizim müttefik olarak sorumluluklarımızı yerine getirme konusunda şu ana kadar eleştiri almadık.” Putin’in açıklamasından sonra konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Rusya ile Ermenistan arasındaki KGAÖ güvenlik anlaşması, adı geçen ülkenin kendi topraklarının güvenliği ile ilgili. Anlaşma Karabağ bölgesini kapsamıyor” dedi.

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ - TÜRKİYE İLE MUHABBET ARTTI



İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 68’inci doğum günü nedeniyle Vladimir Putin’i aradı. Görüşme, Karabağ’da yaşanan çatışmaların ardından iki lider arasında bilinen ilk temas oldu. Aliyev gazetecilere yaptığı açıklamada ise, Türkiye’ye verdiği destekten dolayı teşekkür ederek “Türkiye ile muhabbet daha da arttı” dedi.