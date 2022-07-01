Putin: Onlar sakın soyunmasın

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Rusya lideri Vladimir Putin, G7 Zirvesi’nde Batılı liderlerin “Biz de Putin gibi cüsse gösterelim” sözlerine cevap verdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya’daki G7 Zirvesi’nde masaya otururken diğer liderlere dönüp “Ceketli mi, ceketsiz mi” diye sormuş, ardından “Putin’den daha maço olduğumuzu göstermeliyiz” diye espri yapmıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Vladimir Putin’in Sibirya tatillerinde üstü çıplak halde ata binip balık avladığı fotoğraflara gönderme yaparak, “Haydi, göğsümüz çıplak halde ata binmeye” demişti.



Dün Türkmenistan’da yapılan Hazar Beşlisi Zirvesi bitiminde konuşan Putin, hakkındaki sözleri kendine has üslubuyla tiye aldı. “Orada (G7 Zirvesi’nde) bele kadar mı yoksa daha fazla mı soyunmayı planladılar bilmiyorum” diyen Putin, “Ancak onlar soyunup poz verirse ortaya korkunç bir manzara çıkar. Aman soyunmasınlar” diye konuştu. Putin, Boris Johnson’ın NATO Zirvesi’nde dile getirdiği “Rusya’nın başında kadın lider olsaydı Ukrayna’ya saldırmazdı” sözlerine de yanıt verdi.

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“İngiltere Başbakanı Johnson’a yakın tarihten örnek vereyim” diyen Putin, “1982 yılında İngiltere’nin başında bir kadın lider, Başbakan Margeret Thatcher varken, Britanya, Falkland Adaları için Arjantin’e savaş açtı. İngiltere nerede, Falkland Adaları nerede. İşte size kadın lider” ifadelerini kullandı.Madrid’deki NATO Zirvesi’nin sonuçlarına ilişkin de konuşan Putin, NATO’ya üye olmaya hazırlanan İsveç ve Finlandiya’ya karşı Moskova’nın vereceği tepkinin, bu ülkelerin davranışlarına bağlı olduğunu söyledi. Zirveden Rusya açısından sürpriz bir sonuç çıkmadığını söyleyen Putin, “O ülkeler zaten sekiz yıldır bu adımı atmaya çalışıyordu. Batı askeri ittifakının bizde endişe yaratan asıl kararı, Ukrayna yönetimine ‘savaşa devam’ fikrini benimsetmeleridir. Ukrayna sorunun sahada silah gücüyle çözülmesini istemeleri, Ukrayna’yı, Rusya’yı zayıflatmak için kullanmaya devam edeceklerinin bir kanıtıdır” dedi.Putin, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik adımına ilişkin şöyle konuştu: “Bu iki ülkeyle Ukrayna’nın NATO’ya alınması arasında kıyaslanamaz farklar var. Ne Finlandiya ne İsveç ile hiçbir ihtilafımız ve toprak anlaşmazlığımız bulunmuyor. Ancak ileride topraklarını Rusya’ya karşı üs kurulmasına açarlarsa, biz de gereken yanıtı veririz. Güvenliğini sağlamak için Rusya’nın gereken adımları atacağından kimsenin şüphesi olmasın.”