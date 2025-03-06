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Putin onayladı: Rusya'nın yeni ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev

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#Putin#Rusya#ABD Büyükelçisi
Putin onayladı: Rusyanın yeni ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 10:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Alexander Darchiev'i ABD Büyükelçisi olarak atadı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev'in, ABD'ye büyükelçi olarak atanmasına ilişkin kararname imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

Buna göre, Rusya Dışişleri Bakanlığının Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev, Rusya'nın Washington Büyükelçisi ve Washington'daki Amerikan Devletleri Örgütü Daimi Gözlemcisi olarak atandı.

İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELER

Rus ve ABD heyetleri, 27 Şubat'ta İstanbul'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın katılımıyla uzmanlar seviyesinde görüşme gerçekleştirmişti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde her iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesinin ele alındığını belirterek ABD ile karşılıklı olarak diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintisiz şekilde finanse edilmesinin sağlanması ve diplomatların görevlerini yerine getirmesi için uygun koşulların yaratılması konusunda ortak adımlar atılacağını duyurmuştu.

Bakanlık, toplantıda ABD'ye atadıkları büyükelçi için Washington tarafından agreman verildiğini bildirmişti.

 

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#Putin#Rusya#ABD Büyükelçisi

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