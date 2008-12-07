Putin ona benziyor mu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
Macronun en yakınındaki isimdi... Hapis cezasıMacron'un en yakınındaki isimdi... Hapis cezası!#Macron
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Putin ona benziyor mu

Putin ona benziyor mu

Bir Gürcü köyünde yaşayan Vera Putina adlı kadın, Rusya Başbakanı Putin’in gerçek annesi olduğunu iddia ediyor. Kremlin, 82 yaşındaki Putina’nın iddiasını yalanlıyor, fakat kadının ifadesi birçok gerçekle örtüşüyor.

ÇOCUKLUĞU hep bir esrar perdesinin ardında gizlenen Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in "kayıp annesi" bulundu mu? İlk kez 2000 yılında, Putin Rusya Devlet Başkanı seçildiğinde ortaya atılan bir iddia, yeniden gündemde. Gürcistan dağlarındaki Metehi köyünde yaşayan Rus asıllı Vera Putina (82), Vladimir Putin’in gerçek annesi olduğunu savunuyor. Kremlin’in yayınladığı resmi Putin biyografisine bakıldığında, 1999’da ölen Vladimir Spiridonoviç Putin ile ondan bir yıl önce hayata gözlerini yuman Mariya İvanovna Putin, Rus liderin anne-babası olarak görülüyor.

Rusya’nın geçen yaz işgal ettiği Gürcü köyü Gori’ye sadece 20 km uzakta yaşayan Vera Putina’nın iddiasına göre, Vladimir Putin’in babası, Rus bir makine teknisyeni olan Platon Privalov. Bir başkasıyla evli olan Privalov’dan hamile kalan kadın, 7 Ekim 1950’de, "Vova" diye andığı Putin’in doğduğunu söylüyor. 1952’de Taşkent’te tanıştığı bir Gürcü ile evlenip Gürcistan’a yerleşen kadın, gayrimeşru oğlunu önceleri kabul eden kocasının sekiz yıl sonra onu istemediğini belirtiyor. Bu yüzden Vova’yı 1960’da Rusya’daki dedesinin yanına yolladığını ifade ediyor. Kadın, 10 yaşından sonra bir daha hiç karşılaşmadığı oğlunu 1999’da televizyonda görünce tanımış.
/images/100/0x0/55eb2430f018fbb8f8aded79


Okul kayıtları doğruluyor

Gürcü kadına göre, Putin’in resmi hayat hikayesinde geçen anne-babası, aslında dedesinin onu evlatlık olarak verdiği aile. Metehi köyü yakınlarındaki Kaspi ilkokulu kayıtlarında, 1959-1960 yılları arasında okumuş Vladimir Putin adlı bir çocuğun bulunması, iddiayı destekliyor. Çocuğun hala hayatta olan öğretmeni Şura Gabinaşvili de, "Vova çok zeki bir çocuktu. Rusça en sevdiği dersti. En kısa boylu öğrenci olmasına rağmen her yarışmayı kazanmak isterdi" diyor.

Putin’in eksik hayat hikayesindeki ilk 10 yılı doldurmak isteyen Rus gazeteci Artyom Borovik, Bayan Putina hakkında bir haber yayınlamadan hemen önce geçirdiği uçak kazasında ölmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin