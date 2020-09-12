Putin o pot için özür diledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i Temel İçgüdü filmindeki Sharon Stone’a benzetmesi üzerine başlayan krizde Putin devreye girdi. Rusya liderinin Vucic’i arayarak konuyla ilgili olarak bizzat özür dilediği bildirildi.

Sözcü Zaharova, ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump karşısında mesafeli ve hatta sorguya çekilir gibi oturtulan Vucic ile Facebook hesabından dalga geçmişti. Temel İçgücü filminde Sharon Stone’un bacaklarını araladığı sahne ile Vucic’in fotoğrafını yanyana paylaşan Zaharova, “Kendini üstün gören birinin karşısında, sorguya çekilircesine oturduğunuzda bu pozu (Sharon Stone) almanızı tavsiye ederim” demişti. Sharon Stone

LAVROV DA ARAMIŞ

Sırbistan devlet televizyonu RTS kanalına konuşan Aleksandar Vucic, “Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov son yaşanan olay nedeniyle tarafımıza özürlerini iletti. Üstelik görüşmelerimizde, terbiyem müsaade etmediği için ben bu konuyu hiç açmadım. Ancak onlar bu konuda özür dilediler” dedi. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada da, Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya ile Sırbistan liderleri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Zaharova’nın dikkatsiz paylaşım ile ilgili özür dilendi” dedi.