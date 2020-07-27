Putin o hipersonik füzeyi yine hatırlattı

Dün Rusya Deniz Kuvvetleri Günü’nde St. Petersburg şehrinde düzenlenen savaş gemisi geçit töreninde konuşan Putin, “Donanmamız dünya arenasında üstünlük sağlıyor. Dijital teknolojilerin yaygın kullanımı yanı sıra dünyada emsali olmayan yeni hipersonik vurucu füzemiz ve insansız denizaltı araçlarımız deniz savunmamızın temelini oluşturacak” dedi. Putin’in sözünü ettiği füzenin “Tsirkon” olduğu askeri uzmanlar tarafından dile getirildi.

500 KM MENZİLLİ

Sesten 8 kat daha hızlı hareket edebildiği iddia edilen bu yeni füze yaklaşık 500 kilometre menzildeki deniz ve kara hedeflerini vurabiliyor. Putin, bu füzeden ilk kez geçen yılın şubat ayında söz etmişti.