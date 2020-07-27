Putin o hipersonik füzeyi yine hatırlattı
Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde başta ABD olmak üzere Batı ile silahlanma yarışını geri plana bırakan Rusya lideri Vladimir Putin, dün tekrar elindeki emsalsiz silahlardan söz etmeye başladı.
Dün Rusya Deniz Kuvvetleri Günü’nde St. Petersburg şehrinde düzenlenen savaş gemisi geçit töreninde konuşan Putin, “Donanmamız dünya arenasında üstünlük sağlıyor. Dijital teknolojilerin yaygın kullanımı yanı sıra dünyada emsali olmayan yeni hipersonik vurucu füzemiz ve insansız denizaltı araçlarımız deniz savunmamızın temelini oluşturacak” dedi. Putin’in sözünü ettiği füzenin “Tsirkon” olduğu askeri uzmanlar tarafından dile getirildi.
500 KM MENZİLLİ
Sesten 8 kat daha hızlı hareket edebildiği iddia edilen bu yeni füze yaklaşık 500 kilometre menzildeki deniz ve kara hedeflerini vurabiliyor. Putin, bu füzeden ilk kez geçen yılın şubat ayında söz etmişti.
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