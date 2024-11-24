Putin: O füzeyi icat edenler madalya alacak

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‘SADECE BİZDE VAR’

Rusya Savunma Bakanlığı kurmaylarıyla yaptığı toplantıda yeni füzeyi icat eden askeri teknisyenlere madalya vereceğini söyleyerek sözlerine başlayan Putin, “Oreşnik füzemiz Ukrayna’da deney amaçlı ilk defa kullanılarak beklentileri aşan sonuç verdi. Böylece dünyada kimsenin elinde olmayan teknolojiyle yaptığımız bu füze Rusya’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini garanti eden önemli silahlar arasında yerini alacak. Bu tamamen yeni bir füze. Füze konvansiyonel mühimmatla donatılıyor. Ancak gerektiğinde ani ve nokta vuruşları gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğu için düşmanı felç etme özelliğine sahip” dedi. Putin, Oreşnik’in seri üretiminin başlamasıyla yakında tükenmeyen sayıya ulaşılacağını da belirtti.