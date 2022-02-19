Putin nükleer savaş tatbikatına katılacak

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Olası düşmana yönelik stratejik caydırıcılık tatbikatında Rusya Güney Askeri Bölgesi’nde karada konuşlanan balistik füzeler, Kuzey Denizi Filosu ile Karadeniz Filosu savaş gemilerinde bulunan nükleer başlık taşıyabilen füzelerle havadaki stratejik bombardıman uçaklarından atılacak füzeler yer alacak.

Rusya’daki askeri uzmanların tahminlerine göre Kuzey Denizi’nde Putin, su altı konumundaki denizaltıdan “Bulava” kıtalararası balistik füzesini ateşleyecek. Kafkaslar bölgesindeki poligonlarda İskender-M füzeleri denenecek. Havada ise MİG-31 savaş uçağının taşıdığı yeni nesil hipersonik füze “Kinjal” denemesi yapılacak.