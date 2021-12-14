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Putin NATO görüşmelerine hemen başlamak istiyor

#Putin#NATO#Rusya
Putin NATO görüşmelerine hemen başlamak istiyor

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in NATO ile Rusya'nın güvenliği konusundaki görüşmeleri acil olarak başlatmak istediği belirtildi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Ukrayna'yla Rusya arasında yükselen tansiyonun çözüme kavuşması için ABD ve NATO ile acil olarak görüşmek istediklerini açıkladı.

DERHAL ABD VE NATO İLE MASAYA OTURMALIYIZ

Putin NATO'dan 'güvenlik garantisi' istediklerini tekrarlarken "Ülkemizin güvenliği için Ukrayna meselesi konusunda derhal ABD ve NATO ile masaya oturmalıyız." sözlerini kullandı.

Rusya'nın talepleri arasında NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurması ve Ukrayna sınırına asker göndermekten vazgeçmesi bulunuyor.

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