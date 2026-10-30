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Putin: Musk ile temastayız

Güncelleme Tarihi:

#Putin#Elon Musk#Starlink
Putin: Musk ile temastayız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 07:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Starlink’e rakip olarak geliştirilen Rassvet uydu internet sistemi kapsamında Elon Musk dahil ABD’li ortaklarla yakın temas halinde olduklarını açıkladı.

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Musk’ı “gerçek bir dahi” olarak nitelendiren Putin, siyasi anlaşmazlıklara rağmen iki ülkenin yörüngedeki uyduların birbirine engel olmaması için işbirliğini sürdürdüğünü söyledi. Rusya Uzay Kurumu Roscosmos ve diğer şirketlerin ABD’li ortaklarıyla çalışmayı sürdürdüğünü belirten Putin, “Yörüngede birbirimize engel olmamak, belirli bir disiplin ve düzeni korumak çok önemli. Tüm siyasi sorunlara rağmen yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.

STARLİNK’E ALTERNATİF

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, Rassvet kapsamında 30’dan fazla uydunun fırlatıldığını açıkladı. Putin, Musk’ın yörüngede 5 binden fazla uydusu bulunduğunu, Rusya’nın ise henüz ilk adımlarını attığını söyledi. Açıklamalar, Ukrayna’nın kullandığı Starlink’te geçtiğimiz haftalarda dron operasyonlarını aksatan hız kısıtlamalarının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim’de sorunun çözülmemesi halinde Musk’la görüşeceğini söylerken Kiev, ertesi gün bağlantıların eski hızına döndüğünü duyurmuş, Musk da kısıtlamayı doğrulayarak Ukrayna’nın hizmet koşullarını ihlal ettiğini savunmuştu.

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#Putin#Elon Musk#Starlink

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