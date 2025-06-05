Putin misilleme hazırlığında! Rusya'ya saldırıyı DJ örgütlemiş

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Ukrayna istihbaratının düzenlediği ‘Örümcek Ağı’ operasyonuyla Rusya’yı gafil avlamasının ardından dünya hasar tespit çalışması yapıyor. Stratejik bombardıman uçaklarından ciddi kayıp verdiği anlaşılan Rusya’nın nasıl yanıt vereceği ise endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Ukrayna’nın 1 Haziran operasyonundan bu yana ortalıkta görünmeyen Rusya lideri Vladimir Putin dün ABD Başkanı Donald Trump ile 1 saat 15 dakika süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, “Başkan Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda olduğunu çok net bir şekilde ifade etti” diyerek, “İyi bir görüşmeydi, ancak hemen barışa yol açacak bir görüşme değildi” ifadelerini kullandı.

‘LİDERLER ZİRVESİ ZOR’

Ukrayna’ya nasıl bir misilleme planı yaptığı merak edilen Putin ise dün 3 günlük sessizliğinin ardından dün kabine üyeleriyle katıldığı toplantıda durum değerlendirmesi yaptı. “Ukrayna’nın şimdiki yönetimiyle barış olmaz. Onlar barış istemiyor” ifadelerini kullanan Putin, “Müzakere masasında 30, hatta 60 günlük ateşkes ilanı istiyorlar. Liderler zirvesi düzenlenmesini talep ediyorlar. Ama teröre yatırım yapanlarla biz neyi konuşalım. Sergiledikleri bu davranışa uluslararası normlara göre terörizm denir. Teröristlerle konuşacak bir şeyimiz olmaz” dedi.



13 UÇAK HURDAYA DÖNDÜ

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Bu arada Ukrayna, dronlarla Rusya içlerindeki askeri üslere düzenlenen eş zamanlı saldırıda 41 stratejik bombardıman uçağının imha edildiğini iddia etmişti. Uydu görüntülerinde Rusya’nın stratejik hava kuvvetlerine hizmet veren ve nükleer silah taşıma potansiyeline sahip 55 uzun menzilli uçaktan 13’ünün saldırıda hurdaya döndüğü görüldü.

SALDIRININ BİLANÇOSU

Rusya’nın Dyagilevo, Oleyna, İvanovo ve Belaya hava üslerine yönelik saldırılarda 8 adet TU-95, 4 adet TU-22 ve TU-160 uçakları imha edildi.Özellikle 10 bin km menzile sahip TU-95 ve Tu-160 uçaklarının her biri 16 nükleer başlık taşıyabiliyor. Bir uçağın yaratabileceği yıkım ise 200 kiloton gücünde. Sovyetler Birliği döneminde 1970’li yıllarda üretilen bu stratejik bombardıman uçaklarının yeni üretiminin olmaması Rusya’yı ayrı bir sorunla da karşı karşıya bırakıyor.

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TOPAL ÖRDEĞE DÖNDÜ

Soğuk savaş döneminde ABD ile nükleer güç dengesini bu uçaklarla sağlayan Rusya şimdi bir ayağı topal hale geldi. “Triada” denilen nükleer potansiyeli hayata geçirme sürecinde karada uzun menzilli balistik füzeler, denizde denizaltılardan fırlatılan füzeler ve havada Tu-95 uçaklarıyla sağlanıyordu. Ukrayna’nın 70 bin dolara mal olan bir operasyon ile Rus nükleer hava gücünün üçte birini imha etmesi sosyal medyada da büyük tartışma konusu oldu.

ÖRÜMCEK AĞI’NI ÖREN KARI KOCA

Rusya’nın stratejik hava kuvvetlerine yıkıcı “Örümcek ağır” darbesini 37 yaşında Ukrayna kökenli gencin indirdiği de ortaya çıktı. Rusya’da devam eden soruşturmada basına sızan bilgilere göre toplamda 117 minyatür dronun gizlendiği prefabrik ev süsü verilmiş konteynırların TIR lojistiğini Artem Timofeyev yapmış. Eşi Yekaterina ile Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde yaşayan Artem, araçları gerekli havalimanlarına yolladıktan sonra eşiyle birlikte sözde evlilik yıldönümü vesilesiyle 27 Mayıs tarihinde komşu ülke Kazakistan’a gitmiş. Buradan da büyük olasılıkla Ukrayna’ya gizlenmiş. Ukrayna istihbaratı için çalışan Artem’e eşinin de yardım ettiği tahmin ediliyor. 2016 yılına kadar Ukrayna başkenti Kiev’de yaşayan Artem, daha sonra Rusya’ya giderek burada evlenip Rus vatandaşlığını almış. Rusya’ya göç etmeden önce Kiev’de DJ’lik yapıyormuş.



