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Putin meydan okudu: Karşılığımız sert olacak!

#Putin#Rusya#Ukrayna
Putin meydan okudu: Karşılığımız sert olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son günlerde yaptığı sert açıklamalara bir yenisini ekleyerek batının saldırgan eylemlerinin devam etmesi halinde askeri ve teknik önlemler almaya hakkı olduğunu savundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün düzenlenen Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında NATO’nun doğuya ilerleyişi ile ilgili kaygılarını dile getirdiği önemli açıklamalarda bulundu.

NATO ve ABD'nin, doğuya genişlemesi politikalarını eleştiren Putin, bu politikalar nedeniyle ABD’yi suçlayarak, "Her adımda Rusya, bir şekilde karşılık vermek zorunda kaldı. Her adımda durum sürekli olarak kötüye gitti. İlişkilerimiz iyiyken ABD, Kuzey Kafkasya'da ayrılıkçı hareketi destekledi, NATO'yu genişletti, füze savunma sistemlerinin sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalardan çekildi. ABD, tüm bu eylemleri Soğuk Savaş'taki sözde zaferin coşkusu ve o dönemki durumun yanlış değerlendirilmesi nedeniyle gerçekleştirdi. Bugün ise bazı şeylere çözüm bulmak zorunda olduğumuz bir durumdayız" dedi.

SERT BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ

Putin toplantıda NATO’nun politikalarına karşı savunma hakkı olduğunu belirterek, "Eğer, NATO ve ABD füze kompleksleri Ukrayna'ya gelirse, füzelerin Moskova'yı vurma süresi 7-10 dakikaya, hipersonik füze konuşlandırılırsa 5 dakikaya kadar düşecek. Bu, Rusya için en ciddi meydan okuma. Batılı meslektaşlarımızın bariz saldırgan tutumu devam ederse askeri ve teknik önlemler alacağız ve dostça olmayan adımlara karşı sert bir şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

SURİYE VE DAĞLIK KARABAĞ ÖRNEKLERİ

Düzenlenen toplantıda, Rusya'nın füze komplekslerinin modernleştirildiğine ve 2021 yılındaki füze tatbikatlarının başarıyla tamamlandığını aktaran Putin, Rus barış güçlerinin faaliyetlerinden bahsetti. Suriye ve Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü hakkında Putin, "Suriye'de görev yapan askerlerimiz, Rus askerine yakışır şekilde görevlerini sürdürdü. Onların varlığı sivil halka ve ülkedeki istikrarın sağlanması yönünde büyük katkı sağlıyor. Bir yılı aşkın süredir askerlerimiz Dağlık Karabağ'da istikrarın sağlanması için görev alıyor. Onların sayesinde büyük ölçüde insani durum iyileşmiş, birçok bölge mayınlardan arındırılmış, sosyal altyapı tesisleri oluşturulmuş ve kültürel miras korunmuştur. Bu görevleri yerine getiren personele teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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