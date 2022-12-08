Putin: Mevzi terk etme ve firar etme gibi sorunlarımız var...

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Vladimir Putin, İnsan Hakları Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, Rus askerlerinin mevzilerini terk ettiğine dair iddiaları yanıtladı.

Putin askerlerin cephede zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, Ukrayna’da görev yapan her askerin bir alışma dönemi ile karşı karşıya olduğunu aktardı.

PUTİN: EVET! MEVZİ TERKEDEN ASKERLER SÖZ KONUSU

Putin söz konusu cepheden kaçan Rus askerleri ile alakalı haberler için, “Mevzi terk etme, firar etme gibi sorunlarımız olduğunu söyleyebilirim. Evet böyle durumlar oldu ve bunlara göz yummamak gerekiyor. Fakat bu firarlar kitlesel değil o yüzden büyük bir etki yaratmıyor.” ifadelerini kullandı.

Putin konuşmasının devamında, ülkenin ve toplumun cephedeki askerlere vatan savunucusu muamelesi yapması gerektiğini de kaydederek, "Onlar gerçekten kahramanlar ve savaş görevlerini tamamladıktan sonra da bu şekilde davranılmayı hak ediyorlar. Bu kesinlikle açık." dedi.

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GENİŞ ÇAPLI SEFERBERLİK İDDİLARI

Genel bir seferberlik çıkarılacağı yönündeki iddialar geçtiğimiz günlerde Putin tarafından yalanlanmıştı. Putin 300 bin askerden 150 bin kadarının savaş alanında olduğunu geriye kalan 150 binin ise eğitimlerine devam ettiğini belirtmişti.

Cephede asker sıkıntısı olmadığını kaydeden Putin, "Bu koşullar dikkate alındığında, herhangi bir ek zorunlu askerlik önlemi hakkında konuşmak bir anlam ifade etmiyor.” sözlerine yer vermişti.