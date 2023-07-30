Putin masadaki planı açıkladı.... Rus liderin 'Türkiye formülü' dünyada böyle yankılandı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen Haber ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Rusya - Afrika zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de kurulması planlanan gaz dağıtım merkezi ile ilgili de konuştu.

Bu planın hala gündemlerinde olduğunu belirterek, 'Gaz dağıtım merkezi konusu gündemde kalmaya devam ediyor, ancak şu bilinmeli ki depolarda gaz depolanmayacak, bu merkez sadece bir e-ticaret platformu olarak faaliyet yürütecek' dedi.

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Putin'in açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu.

Bloomberg 'Putin: Türkiye'de Doğal Gaz Üssü İçin Rus Planı Hâlâ Gündemde' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Haberde 'Başkan Vladimir Putin'e göre, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma fikri hala masada ve ancak kurulursa, büyük hacimli Rus gazını depolamak için fiziksel bir tesis yerine elektronik bir ticaret platformu olacak' denildi.

France 24 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'de önerilen bir Rus gaz merkezinin hala gündemde olduğunu söyledi' dedi.

Çok sayıda Avrupa ülkesi, Ukrayna savaşı ve yaptırımlar nedeniyle Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdururken, Avrupa'da kışın beklentinin aksine sert geçmemesi büyük bir enerji krizinin yaşanmasının önüne geçmişti.

İki liderin yakında bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerinin vurgulandığı haberde şu ifadelere yer verildi;

'Avrupa ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerine tepki olarak Rusya'dan yaptığı ithalatı keskin bir şekilde kestikten sonra Moskova enerji ihracatını yeniden yönlendirmeye çalışırken Putin geçen yıl Türkiye'de bir Rus "gaz merkezi" oluşturma fikrini önerdi.'

Yunan Proto Thema Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz satışı için depolama değil, çevrimiçi bir platform oluşturmak istediğini yazdı.

Haberde 'Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın işgaline tepki olarak Rusya'dan ithalatlarını keskin bir şekilde kestikten sonra Moskova başka gaz ihracat koridorları ararken, Putin bu fikri Türkiye'ye geçen yıl önerdi' ifadelerine yer verildi.

Ria ise haberinde Putin'in Türkiye'de ticaret için elektronik bir platform kurulmasının planlandığını belirttiğini aktardı.

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Alman Handelsblatt gazetesi Putin'in Erdoğan ile önümüzdeki hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini yazdı.

Bir başka Alman yayın organı Noz 'Tahıl Anlaşmaları İçin Umut? Putin, Erdoğan'ı aramak istiyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde Türkiye'nin tahıl anlaşması için kilit bir rol oynadığı hatırlatıldı ve 'Putin önümüzdeki hafta Erdoğan ile telefonda görüşeceğini duyurdu' denildi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ülkenin doğalgaz üretimine darbe vurdu. Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin doğalgaz üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 12,5 azalarak 34,6 milyar metreküpe düştü.

Azerbaycan merkezli Report 'Rusya Devlet Başkanı, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma konusunun gündemde olduğunu söyledi' başlığını attı.

'Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma konusu gündemde olmaya devam ediyor' denilen haberde şu ifadeye yer verildi;

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'Projenin büyük hacimli gazın depolanmasını değil, elektronik bir ticaret platformunun oluşturulmasını öngördüğünü vurguladı.'

Oxu ise Putin'in Türkiye'nin bir geçiş ülkesi olarak rolünün arttığını vurguladığını aktardı.

Rus Tass 'Putin projenin büyük miktarda gazın depolanmasını değil, elektronik bir ticaret platformunun oluşturulmasını içerdiğini vurguladı' dedi.

Zawya bu gelişme üzerine 'Putin: Türk doğalgaz merkezi hala gündemde' başlığını attı. Haberde 'Rusya, Türkiye'de gaz satışı için elektronik bir platform kurmak istiyor' denildi.

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal gazetesi Rusya'nın davet edilmediği Ukrayna müzakerelerini sayfasına taşıdı.

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Haberde organizasyonun 5 Ağustos'ta başlayacağı ve 30'a yakın ülkenin temsilcisinin Cidde'de bir araya gelmesinin beklendiği bilgisine yer verildi.

WSJ davet edilen ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu belirtti.