Putin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizini ele almak için Moskova'da bir araya geldi. 5 saatlik görüşmeye liderlerin açıklamaları kadar oturdukları 'uzun masa' da damgasını vurdu.



SOSYAL MEDYA SALLANDI



Macron-Putin zirvesi dünya için her ne kadar son derece kritik bir görüşme olsa da iki lider sosyal medya şakalarından nasibini aldı.



Liderlerin dün Kremlin'de uzun oval bir masanın her iki ucunda birkaç metre aralıklarla oturduğunu gösteren kare Twitter'da alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları masayı tenis sahasına benzetirken bazıları ise iki lider arasındaki mesafenin Rus-Ukrayna birliklerinin mesafesinden fazla olduğunu söylediler.







'Putin ve Macron Ukrayna'nın kaderini hava hokeyi maçında belirledi'





Putin Macron'a karşı





Bugünkü Macron-Putin görüşmesinin özeti









'Zoom'dan konuşsalar daha iyiydi'





'Putin ve Macron arasındaki mesafe sınırdaki Rus-Ukrayna birliklerinin mesafesinden fazla'







Putin-Macron görüşmesi







Macron:Tuzu uzatabilir misin lütfen

Putin:



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Öte yandan söz konusu masanın Covid-19 önlemi mi olduğu yoksa Avrupa ve Rusya'nın arasındaki mesafeyi mi sembolize ettiği sorusu gündeme geldi.

Radio France Moskova muhabiri Sylvain Tronchet'nin aktardığına göre, Macron ve Putin'in Moskova'daki görüşmesinde Covid-19 kapsamında ciddi önlemler alındı, önceden PCR testleri yapıldı ve masada ikisinden başka kimse oturmadı. Çevirmenler kabindeydi.

Sosyal medyada ve Fransız basınında Putin'in birkaç gün önce Macaristan Başbakanı Victor Oban'la da aynı mesafeden görüştüğü hatırlatıldı.

Avrupa Parlamentosu üyesi Alman politikacı Daniel Freund, iki ülke liderinin 1 Şubat'taki görüşmesinden sonra bir fotoğraf paylaşarak, "Kremlin'deki masalar bile gaz boru hatlarına benziyor" yazmıştı.

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DÜNYANIN EN UZUN MASASI

Fransa'nın önde gelen yayın organlarından France Culture, "Putin, Macron ve dünyanın en uzun masası" başlığını attı, "iki dünyanın boşanmasını temsil etmek istiyorsanız bu görüntü yeter" yazdı.

Liberation gazetesinin ilk sayfasında masanın uzunluğuna dikkat çeken bir görsel vardı. İki liderin dört metrelik olduğu belirtilen masanın uçlarında yaptığı toplantı için video görüşmesi benzetmesi yapıldı.

Kimileri ise bu uzun masayı bir küçük düşürme olarak değerlendirdi.





