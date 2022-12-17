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Putin, Lukaşenko’ya gidiyor! Rusya Kiev’e Belarus’tan cephe mi açacak

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#Belarus#Rusya#Görüşme
Putin, Lukaşenko’ya gidiyor Rusya Kiev’e Belarus’tan cephe mi açacak
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 07:00

Belarus, Rusya lideri Putin’in pazartesi günü Minsk’e gideceğini açıkladı. Putin’in sürpriz Belarus ziyareti, ‘Belarus’tan Kiev’e karadan ikinci cephe mi açılacak’ sorularını akıllara getirdi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş onuncu ayını geride bırakırken iki ülke ordularının ciddi ilerleme kaydetmeden Donbas ile Zaporojye cephelerinde karşı karşıya durduğu sırada Rusya lideri Vladimir Putin’in statükoyu değiştirmek için Belarus hamlesi yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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MİNSK’E GİDİYOR

Pazartesi günü Belarus’un başkenti Minsk’e önceden planlanmayan bir ziyaret gerçekleştirecek olan Rusya lideri Putin, Belarus lideri Aleksander Lukaşenko ile kapalı kapılar ardında görüşecek. Belarus tarafı iki müttefik ülke liderinin buluşmasını, “19 Aralık’ta Lukaşenko ile Putin, Minsk’te zirve toplantısı yaparak iki müttefik ülke açısından hayati önem taşıyan konuları ele alacak. Temasın odağında bölgemizde güvenlik tehditleri ve onlara vereceğimiz yanıtlar ele alınacak” ifadesiyle duyurdu.

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Putin, Lukaşenko’ya gidiyor Rusya Kiev’e Belarus’tan cephe mi açacak

BATI DİKKATLE İZLİYOR

Putin’in sürpriz Minsk ziyareti öncesinde geçen hafta Belarus lideri Aleksander Lukaşenko ordularını teyakkuza geçirerek Polonya ile Ukrayna sınır bölgelerinde tatbikatlar başlatmıştı. Putin’in Belarus üzerinden Ukrayna’ya kuzeyden ikinci bir cephe açma planları yaptığı Batı tarafından da göz ardı edilmiyor.

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BİR GÜNDE 70 FÜZE SALDIRISI

Putin’in Minsk ziyareti öncesinde ABD tarafından Kiev yönetimine son model “Patriot” uzun menzilli hava savunma sistemleriyle akıllı top mermileri mühimmatı verileceği duyurulmuştu. ABD Savunma Bakanlığı ayrıca Almanya’daki NATO üslerinde eğitim gören Ukrayna askeri sayısının iki katına çıkartılacağını duyurmuştu. Ukraynalı komutan General Valeriy Zaluzhnyi, Economist’e verdiği demeçte Rusya’nın 200 bin yeni askeri birlik hazırladığını ve ocak ayında Kiev’i yeniden ele geçirmeyi deneyebileceğini söyledi. Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya ilk saldırıyı başlattığında Belarus üzerinden 12 zırhlı tabur geçirerek başkent Kiev kapılarına kadar dayanmış, ancak geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Öte yandan Rusya dün de Ukrayna’ya en az 70 füze attı. Yerel yöneticiler Kiev hava sahasında 40 füze kaydedildiğini, 37’sinin hava savunma güçleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

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UKRAYNA’NIN TAARRUZUNU ENGELLEMEK İÇİN

Rusya lideri Putin’in Belarus’u neden savaşa dahil etmek istediğini yorumlayan Rus siyaset uzmanı Stanislav Belkovsi ise Minsk hamlesinin büyük Ukrayna taarruzunu önleme amacı taşıdığını iddia etti. Ukrayna basınına konuşan Belkovski, “Putin’in askeri kurmayları Ukrayna ordusunun ilerleyen kış aylarında toprak donduğunda güneyde Melitopol şehri üzerine yürüyerek büyük bir taarruz başlatacağını biliyor. Rus ordusunun Herson’dan sonra Kırım istikametinde yeni bir fiyasko yaşamaması ve Ukrayna’nın karşı saldırısını geciktirmek için Belarus cephesini gündeme getirerek Kiev ordu güçlerini ikiye bölmek istiyor” yorumunda bulundu.

 

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