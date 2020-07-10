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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 15:51,Son Güncelleme:

Putin, Libya konusunda Rusya Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı

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Putin, Libya konusunda Rusya Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Libya meselesini görüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, konsey üyeleri ile barış dışında alternatif olmadığı vurgusuyla Libya’daki durumu müzakere ettiğini ifade etti.

Sözcü Peskov, toplantıda Balkanlar ve Ukrayna’nın doğusundaki durumun da ele alındığını kaydetti.

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