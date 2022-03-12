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Putin lejyonerlere yeşil ışık yaktı

#Rusya#Lejyoner#Hamle
Putin lejyonerlere yeşil ışık yaktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da çok daha kanlı ve sancılı bir süreci tetikleyecek bir adım attı.

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Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında, Rusya lehine Donbas’ta savaşmaya hazır binlerce gönüllü bulunduğunu söyleyen Putin, Savunma Bakanlığı’na gönüllülerin cepheye ulaşmasına yardımcı olması emrini verdi.

Toplantıda Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Ortadoğu bölgesinden 16 bin gönüllünün Donbas’ta Rusya saflarına katılmaya istekli olduğunu söylemesi üzerine Putin, “Para karşılığı değil, Donbas halkının güvenliği için bu gönüllüler savaşa katılmak istiyorsa bölgeye ulaşmalarına yardımcı olmalıyız” yanıtını verdi. ABD basınında Rusya’nın Suriye’den savaşçı toplamaya çalıştığına dair haberler çıkmıştı. Putin’in, “Batı, savaşa yabancı lejyonerler göndermekle kalmıyor, Kiev rejimini silahla da besliyor. Bunu gizleme ihtiyacı bile duymadan yapıyorlar” şeklindeki sözleri de dikkat çekti.

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