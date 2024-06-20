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Putin, Kuzey Kore sonrası Vietnam'da... Resmi ziyaret başladı

Güncelleme Tarihi:

#Putin#Vietnam#RUSYA
Putin, Kuzey Kore sonrası Vietnamda... Resmi ziyaret başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 13:09

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Asya turunun ikinci durağında Kuzey Kore’nin ardından Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

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Vietnam Devlet Başkanı To Lam Rus mevkidaşı Putin kte Hanoi'deki Başkanlık Sarayı'nda şeref kıtasını birlikte denetledi.

İki ülkenin bakanlarının da katılımıyla geniş çerçevede başlayan görüşmelerde iki lider basına açıklama yaptıktan sonra kapalı görüşmeye geçildi.

Putin, Kuzey Kore sonrası Vietnamda... Resmi ziyaret başladı

Rus lider Putin, Rusya ve Vietnam'ın Asya-Pasifik'te güvenlik mimarisi inşa edeceğini söylerken Rus şirketlerinin Vietnam'da sıvılaştırılmış doğal gaz projelerine yatırım yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Vietnam Devlet Başkanı To Lam da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yeniden seçilmesinden dolayı kutladı ve Rusya'nın "iç siyasi istikrar" da dahil olmak üzere elde ettiği başarıları övdü.

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Lam, "Rus halkının güveninin altını çizen son başkanlık seçimlerinde ezici bir destek aldığı için yoldaşımızı bir kez daha kutluyorum" dedi.

Putin, Kuzey Kore sonrası Vietnamda... Resmi ziyaret başladı

Lam ve Putin, petrol ve gaz anlaşmaları da dahil olmak üzere 11 anlaşma ve mutabakat zaptının teatisine tanıklık etti.

Putin, Vietnam Devlet Başkanı To Lam’ı Moskova’ya davet etti.

Amerika Birleşik Devletleri Vietnam ziyaretini Putin’e Ukrayna savaşında meşruiyet kazandırdığı gerekçesiyle eleştirmişti. Vietnam bir yandan Avrupa ve ABD ile ilişkilerini geliştirmeye çalışsa da Rusya ile olan tarihi bağlarına değer vermeye devam ediyor.

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#Putin#Vietnam#RUSYA

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