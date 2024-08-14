Putin, Kursk işgalinde kendini geri çekti

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RUSYA’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekât başlatmasından bu yana geçen iki buçuk yıl boyunca dizginleri elinde tuttuğunu ve hayati kararları kendisinin aldığını her fırsatta dile getiren Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin işgal ettiği Kursk bölgesiyle ilgili kararlarda kendini geri plana çekti. Kursk bölgesinde Ukrayna birliklerine karşı verilecek mücadelenin Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetki ve sorumluluğunda olduğu ilan edildi. Putin’in Kursk bölgesi krizinde baş rolü FSB Başkanı Aleksander Bortnikov’a devretmesi aslında iki gün önce gerçekleşti. Ukrayna birliklerinin işgal ettiği Kursk bölgesi başta olmak üzere sınırdaki Bryansk ve Belgorod bölgeleri terörle mücadele alanı ilan edildi. Rusya yasalarına göre Rusya toprakları içinde yürütülen tüm askeri operasyonlar Ulusal Antiterör Komitesi yani FSB Başkanı Bortnikov tarafından üstleniliyor. Dün ilk defa Kursk bölgesindeki son gelişmeler Putin tarafından değil, FSB Başkanı tarafından aktarıldı.

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‘BİN KİLOMETREKARE’

Bu arada Ukrayna, Rusya topraklarına yaptığı harekât sonrası Moskova’nın imajına zarar vermeyi amaçlayan açıklamalarını sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksander Sırski, önceki akşam Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna hükümet kabinesine bir brifing vererek, “Saldırgan ülke Rusya topraklarına yönelik ordumuzun düzenlediği karşı saldırı önemli sonuçlar verdi. Bir hafta gibi kısa sürede Rusya’nın Kursk bölgesinde 1000 km karelik alan Ukrayna ordusunun kontrolüne geçti. Kıyaslama yapmak gerekirse Rus güçlerinin bir yıl boyunca Donbas cephesinde ele geçirdiklerini biz bir haftada aldık. Kursk bölgesindeki gelişmeler Rusya’nın içinde bulunduğu durumu gösterme açısından manidar” ifadelerini kullandı. Sırski, Ukraynalıların Rus topraklarına 12 kilometre kadar ilerlediğini ve ilerlemenin genişliğinin 40 kilometre olduğunu söyledi.