Putin kurmaylarını topladı: Savaşa devam mı tamam mı toplantısı...

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün öğle saatlerinde Ukrayna savaşının gidişatıyla ilgili Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi’ni topladı. “Savaşa devam mı, tamam mı” olarak nitelenen gündemle bu konseyin acil toplantıya çağrıldığı ortaya çıktı. Putin, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra dün sabah da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonla konuştu. Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı da bu iki görüşmeyi izledi.

SÜRPRİZ OLDU

Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi’nin olağanüstü toplantıya çağrıldığını Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bildirdi. Peskov dün toplantıdan önce yaptığı açıklamada, “Başkan Putin, önümüzdeki bir saat içerisinde Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyelerini toplantıya çağırıyor” dedi.

KİEV’İ SUÇLADI

Toplantıdan önce Almanya lideri Scholz ile görüşmesi sonrası Putin’in müzakerelerin tıkanmasından Kiev yönetimini sorumlu tuttuğu bildirildi. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Kiev yönetimi müzakereleri durdurmak için mümkün olan her yolu deniyor, giderek daha fazla gerçekçi olmayan teklifler sunuyor. Rus tarafı, ilkeli yaklaşımları doğrultusunda çözüm arayışlarına devam etmeye hazırdır” denildi. Toplantının ardından Putin, Avrupa Birliği dönem Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefonda görüştü. Görüşmede Rusya liderinin, Kiev yönetimini “Donbas’ta savaş suçu işlemekle” suçladığı, Macron’un ise “Mariupol’deki durumla ilgili büyük endişelerini dile getirdiği” belirtildi.

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YAPTIRIM PAZARLIĞI

Putin’in güvenlik toplantısının iki anlam taşıdığı yorumunu yapan Rusya’daki siyasi gözlemciler son durumu şöyle değerlendirdi: “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri müdahaleden bu yana en kritik gün yaşanıyor. Söylentilere göre Batı ile Putin’in, Ukrayna ile savaşı sona erdirmesi ve çatışma öncesine dönmesi durumunda Rusya’nın canını yakan önemli yaptırımların iptal edilmesi pazarlığı da yapılıyor.”

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İNGİLİZ KURULUŞ YAZDI: ‘RUSYA’DA GENERALLER HEDEF TAHTASINA KONDU’

UKRAYNA savaşında planların Rusya lideri Vladimir Putin’in beklediği şekilde gitmemesi üzerine Moskova’da general tasfiyesi haberleri yayılmaya başladı. Rus askeri yönetiminde derin kriz yaşandığını iddia eden İngiltere merkezli araştırmacı gazeteci grubu “Bellingcat” üyesi Hirsto Grozdev, şu ana kadar iki generalin görevlerinden alınarak ev hapsinde tutulduğunu öne sürdü. Putin’in gazabına uğrayan ilk üst düzey askeri yetkili ise Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) 5’inci bölüm şefi Sergey Beseda oldu. Beseda’nın görevden uzaklaştırılarak, bir haftadan bu yana ev hapsinde tutulduğu iddia edildi.

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RUSYA’YI YANILTAN RAPOR

Sergey Beseda, savaş başlamadan önce milyonlarca dolar ödenekle Putin için Ukrayna raporu hazırlamış. Raporda “Ukrayna halkı, bizi kurtarıcı gibi karşılayacak” denmiş. Savaş başladıktan sonra ise Ukrayna’daki Rus asıllılar dahi Moskova’ya isyan etmişti. İkinci görevden alınan kişinin Rusya’nın jandarma birlikleri olarak bilinen Ulusal Tugay Kuvvetleri “Rosgvardiya” başkan yardımcısı 45 yaşındaki General Roman Gavrilov olduğu iddia edildi. Gavrilov’un istifa ettiği söylenmesine rağmen aslında Ukrayna savaşında yolsuzlukla suçlandığı öne sürülüyor. General isteyerek veya istemeyerek Ukrayna tarafına istihbarat bilgisi vermekle ve ayrıca Ukrayna’ya gönderilen jandarma birlikleri için tahsis edilen yakıtı satmakla itham ediliyor.