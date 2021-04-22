Putin: Kırmızı çizgilerin aşılmasına izin vermeyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin milli çıkarları için belirlediği ve ileride belirleyeceği kırmızı çizgilerin aşılmak istenmesi durumunda, bu girişimlerde bulunan provokatörlerin “hayatlarında görmedikleri ağır biçimde cezalandırılacaklarını” açıkladı. Rusya’da Federal Meclis’e hitaben yaptığı yıllık konuşmada, Batılı devletler için isim vermeden ağır ifadeler kullanan Putin, Rusya’nın kendi milli çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini belirtti. Putin özetle şu ifadelere yer verdi:

‘AMAÇLARI KUŞATMAK’

“Uydurma nedenler veya hiçbir gerekçe olmaksızın Rusya’yı suçlamak, bazı ülkeler için moda oldu. Rusya olarak biz, tüm dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler istiyoruz. Bunun için sabırlıyız. Ancak bu sabrımızı zayıflık olarak değerlendirerek provokasyonlarla yanıt verenlere cevabımız, hayatlarında görmedikleri şekilde sert olur. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde belirlediğimiz ve ileride koyacağımız kırmızı çizgileri aşmasına izin vermeyeceğiz. Buna, günümüzde iyi ilişkilerimiz bulunmayan ülkeler de dahil. Ukrayna veya Belarus’ta ayaklanmalar yaşandığında, Batı bu ülke insanlarını düşünmedi. Onların amacı Rusya’yı kuşatma altına almaktı. Tekrar ediyorum: Rusya’ya karşı provokasyon yapanlar, daha önce hiç görmedikleri biçimde yaptıklarına pişman olacak.”

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