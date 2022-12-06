Putin Kırım köprüsünü yeniden ulaşıma açtı

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Mercedes marka makam aracının direksiyonuna geçerek köprüyü bir uçtan diğerine geçen Putin, kendisine eşlik eden Başbakan Yardımcısı Marat Husnulin’e nasihatler verdi. Köprünün kısa sürede tamir edilmesinden memnuniyetini dile getiren Rusya lideri, “Köprü kısa sürede yeniden çalışır hale geldi. Emeği geçenleri tebrik ederim. Ancak Rusya’nın Kırım’a alternatif ve güvenli ikinci bağlantısı da olmalı. Bu yüzden yeniden çalışmaya başlayan köprü yanı sıra Kırım’a ana karadan düzgün bir yol daha olmalı” dedi. Putin’in bahsettiği karadan ikinci yol, 30 Eylül’de Moskova tarafından ilhak edilen Ukrayna’nın Donetsk, Zaporojye ve Herson bölgelerinden geçiyor.

KİEV ÜSTLENMEDİ

Ekim ayında Kerç Köprüsü’nde gerçekleşen bombalı saldırının ardından Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısını geniş çaplı saldırılarla hedef almıştı. Kiev yönetimi köprü saldırısını resmi olarak üstlenmese de Putin geçen hafta yaptığı açıklamada bu saldırıların, Ukrayna’nın Rus altyapısına yönelik saldırılarına yanıt olduğunu söylemişti.