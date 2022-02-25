Putin: Karışanı yakarım

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın günlerdir nefesini tutarak beklediği ‘savaş’ haberini dün video mesajla duyurdu. Açıklamasında üçüncü ülkeleri müdahale etmemeleri yönünde sert şekilde uyaran Putin, “Dışarıdan müdahale etmeyi düşünenlere sesleniyorum. Eğer karışırsanız, bunun geçmişte görmediğiniz sonuçlarıyla yüzleşirsiniz. Tüm kararlar alındı. Umarım beni duyarsınız” dedi. Ukrayna ordusunu silah bırakmaya çağıran ve “Dökülecek kanın sorumlusu Kiev hükümetidir” diyen Putin, sınırda 150 binden fazla askeri bulunduğu halde çatışmayı kışkırtanın Ukrayna ordusu olduğunu savundu.

EKONOMİYE ZARAR VERMEYİZ

Türkiye saatiyle sabah 06.00’da yayımlanan konuşmasına, “Koşullar hemen harekete geçmemizi gerektiriyor. Donbas Halk Cumhuriyeti, Rusya’nın yardımını istedi” sözleriyle başlayan Putin, şöyle devam etti: “Sekiz yıldır Kiev yönetiminin soykırımına uğrayan insanları korumak için özel askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Ukrayna’nın askerden ve Nazilerden arındırılması için çaba göstereceğiz. Ukrayna topraklarının işgalini planlamıyoruz.”

Haberin Devamı

Putin daha sonra yaptığı açıklamada da “Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz. Çünkü biz de sistemin bir parçasıyız. Uluslararası ortaklarımız bunu takdir etmeli ve bizi sistemin dışına atmamalı. Başka çaremiz yoktu. Bizi bu adımları atmaya zorladılar” dedi.

DEMİR PERDE ARKASINA HAPSOLMAYIZ

Operasyonun ardından Kremlin’den yapılan ilk açıklamada, misyonun “sonuçlara” bağlı olarak, “gerektiği kadar” süreceği vurgulandı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Ulaşılması gereken hedefleri var ki bunlar; Ukrayna’nın özgürleştirilmesi ve Nazilerden temizlenmesidir” dedi. Harekâtın bir işgal olmadığını savunan Peskov, Batılı ülkelerin Rusya’yı yaptırımlarla izole edemeyeceğini söyleyerek, “Rusya gibi bir ülke demir perde arkasında olamaz. Elbette bazı devletlerle sorunlarımız olabilir, ancak bu devletlerle daha önce de sorunlarımız vardı” diye konuştu.





Haberin Devamı

SAVAŞ İLANI VİDEOSUNU NE ZAMAN ÇEKTİ?

Rus televizyonlarında gösterilen ‘savaş ilanı’ videosunun birkaç günlük olabileceği iddia edildi. Kremlin’in internet sayfasına da yüklenen videoya ait metaveriler, kaydın gerçekte pazartesi akşamı yapılmış olabileceğini gösterdi. Söz konusu kayıtta Putin’in kravatının, geçen pazartesi ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıdığı konuşması sırasında taktığıyla aynı olması ve aynı masada bulunması da bu iddiaları destekler nitelikte.