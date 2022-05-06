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Putin İsrail’den özür diledi

#Rusya#İsrail#Yahudi
Putin İsrail’den özür diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “Hitler’de de Yahudi kanı vardı” sözleri sebebiyle İsrail Başbakanı Naftali Bennett’ten özür diledi.

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İsrail Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Başbakan Bennett, Lavrov’un sözleri sebebiyle Başkan Putin’in özrünü kabul etti ve Yahudiler ve Holokost ile ilgili tutumunu netleştirdiği için teşekkür etti” denildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, İtalyan basınına açıklamalarda bulunurken, Moskova’nın neo-Nazi olmakla suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin aslen Yahudi olduğu hatırlatılınca sarf ettiği “Hitler’in de Yahudi olduğu yönünde söylentiler var” sözleri tepki çekmişti.

ÖZÜRDEN BAHSEDİLMEDİ

Kremlin’den yapılan açıklamada ise özürden bahsedilmezken iki liderin Ukrayna’yı görüştüğü kaydedildi. Açıklamaya göre Putin, Bennett’e “Mariupol’deki Azovstal tesisinde mahsur kalmış sivillerin güvenle tahliyesini sağlamaya hazır olduğunu, fakat Ukrayna askerlerin teslim olması gerektiğini” söyledi.

 

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#Rusya#İsrail#Yahudi

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