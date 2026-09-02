Putin İngiltere'yi alaya aldı: Bu bir askeri sır

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği askeri destek üzerinden Londra'ya dikkat çeken bir mesaj gönderdi. İngiltere'deki savunma sanayisi tesislerinin Rusya tarafından hedef alınıp alınmayacağı sorusuna Putin, “Bu bir sır, askeri bir sır” yanıtını verdi.

PUTİN'DEN İNGİLİZ SAVUNMA TESİSLERİ SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Rus devlet televizyonu RT'de Putin'e, “İngiliz topraklarında bulunan İngiliz askeri sanayi tesisleri askeri hedef haline gelebilir mi?” sorusu yöneltildi.

Putin, soruya alaycı bir gülümsemeyle “Bu bir sır, askeri bir sır” karşılığını verdi. Rus lider, Ukrayna'daki İngiliz askeri tesislerinin ise Rusya açısından meşru hedef olduğunu açıkça belirtti.

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Putin, “Eğer varsa, kesinlikle, bir kez daha teyit edebilirim: Ukrayna'daki herhangi bir askeri tesis, İngiliz olsun ya da olmasın, meşru hedefimizdir” dedi.

Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesinin ardından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen gece basın toplantısında konuştu.

MOSKOVA'DAN İNGİLİZ SAVUNMA ŞİRKETLERİNE UYARI

Putin'in açıklaması, Moskova'nın İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle İngiliz askeri ve savunma şirketlerine yönelik uyarılarını artırdığı bir dönemde geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da geçen hafta, Ukrayna'nın İngiliz silahlarını kullanarak Rusya'ya düzenlediği saldırılara misilleme yapılabileceği uyarısında bulundu.

Zaharova, “Ukrayna'daki ve sınırları dışındaki herhangi bir İngiliz askeri tesisine ve teçhizatına” saldırı düzenlenebileceğini söyledi.

Zaharova ayrıca Londra'yı Moskova'nın terörizm olarak nitelendirdiği eylemlere “bir adım uzaklıkta” olmakla suçladı. Rus sözcü, İngiltere'yi “kaçınılmaz felaket sonuçları” konusunda uyardı.

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RUSYA'DAN İNGİLTERE'DEKİ 23 TESİS İÇİN DİKKAT ÇEKEN LİSTE

Rusya Savunma Bakanlığı, nisan ayında İngiltere ve Avrupa'da Ukrayna yapımı insansız hava araçlarının üretiminde veya bu araçların parçalarının tedarikinde rol aldığı iddia edilen 23 tesisin listesini yayımladı.

İngiltere'deki adresler arasında Suffolk'taki Mildenhall, Batı Londra'daki Ruislip ve Leicester'daki bazı noktalar yer aldı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev de Avrupa'daki İHA ve diğer askeri ekipman üreticilerine ilişkin listeyi değerlendirdi.

Medvedev, “İnsansız hava araçları ve diğer ekipmanları üreten Avrupa tesislerinin listesi, Rus silahlı kuvvetleri için potansiyel hedeflerin listesidir” dedi.

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Medvedev ayrıca, “Grevlerin gerçeğe dönüşmesi, bundan sonra ne olacağına bağlı. Rahat uyuyun, Avrupalı ortaklar!” ifadelerini kullandı.