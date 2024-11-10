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Putin imzayı attı: Kuzey Kore ile stratejik ortaklık imzası

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#Kuzey Kore#Rusya#Putin
Putin imzayı attı: Kuzey Kore ile stratejik ortaklık imzası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 12:39

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklığa ilişkin, karşılıklı savunma hükmünü de içeren bir anlaşmayı imzaladı. Anlaşma, silahlı saldırı durumunda tarafların birbirlerine yardım etmesini öngörüyor.

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Rusya ile Kuzey Kore arasındaki iş birliği ABD ve Avrupa’dan gelen tüm tepkilere rağmen ivme kazanarak sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore ile stratejik ortaklığına ilişkin, karşılıklı savunma hükmünü de içeren bir anlaşmayı imzaladı. Dün yayınlanan kararnameyle duyurulan anlaşmanın Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında Haziran ayında Pyongyang'da düzenlenen zirvenin ardından imzalandığı aktarıldı. Anlaşma, silahlı saldırı durumunda tarafların birbirlerine yardım etmesini öngörüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 11 bin asker gönderdiğini ve bunlardan bazılarının Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesinde Kiev güçleriyle çatışmaya girdiğini belirtmişti.

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#Kuzey Kore#Rusya#Putin

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