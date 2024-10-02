Putin imzaladı: Askerdeki sanıklara muafiyet

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduda görev yapan sanıkları cezai sorumluluktan muaf tutacak yasayı imzaladı.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nu tamamlayan yasa, seferberlikte veya sözleşmeli olarak görev yapan sanıklar için geçerli tutuldu.

Yasa da ayrıca, cezası yasal olarak yürürlüğe girmemiş olan hükümlü kişiler için de geçerli olacağı belirtildi.

Putin, seferberlik, sıkı yönetim ve savaş zamanında yasal işlemler aşamasına gelen sanıkların da orduya alınmasına izin veren bir yasayı da imzaladı.