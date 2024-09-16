Putin imzaladı: Asker sayısı 1,5 milyona yükseldi

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel sayısını 1,32 milyondan 1,5 milyona yükseltecek kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre, silahlı kuvvetler için çalışacak kişi sayısı 1,5 milyonu silah altında olmak üzere toplamda 2 milyon 389 bin 130 kişi olacak.

Putin hükümete, kararnamenin uygulanması için bütçeden Savunma Bakanlığı'na gerekli paranın tahsis edilmesi talimatını verdi.

Kararname yürürlüğe, 1 Aralık 2024'te girecek.