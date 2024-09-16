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Putin imzaladı: Asker sayısı 1,5 milyona yükseldi

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#Rusya#Pıutin#Asker
Putin imzaladı: Asker sayısı 1,5 milyona yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 15:23

Rusya lideri Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısını 1,5 milyona çıkaran kararnameyi imzaladı. 1 Aralık 2024'te yürürlüğe girecek düzenlemeyle, Rusya Silahlı Kuvvetleri toplamda 2 milyon 389 bin 130 kişiye ulaşacak.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel sayısını 1,32 milyondan 1,5 milyona yükseltecek kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre, silahlı kuvvetler için çalışacak kişi sayısı 1,5 milyonu silah altında olmak üzere toplamda 2 milyon 389 bin 130 kişi olacak.

Putin hükümete, kararnamenin uygulanması için bütçeden Savunma Bakanlığı'na gerekli paranın tahsis edilmesi talimatını verdi.

Kararname yürürlüğe, 1 Aralık 2024'te girecek.

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#Rusya#Pıutin#Asker

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